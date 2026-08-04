Video: "gritando y semidesnuda", así encontraron a la novia de Facundo Moyano en la calle

Tras el escándalo, se confirmó que Moyano quedó detenido ya que la joven lo denunció por lesiones y privación de la libertad. Las imágenes.

La joven salió corriendo desnuda de un edificio, él comenzó a perseguirla y fue interceptado por la policía.

Cerca de las 5 de la mañana de este martes, el sindicalista y exdiputado Facundo Moyano , fue demorado por la policía en el barrio porteño de Belgrano, luego de que su pareja fue hallada desnuda corriendo por las calles.

Según las primeras informaciones, una joven salió corriendo desnuda de un edificio, él comenzó a perseguirla y fue interceptado por efectivos en plena calle.

De acuerdo a lo que trascendió, se trata de Candela Arizaga , una joven de 23 años que sería pareja de Moyano. La influencer ya había sido conocida por su relación con el cantante L-gante.

Fuentes policiales revelaron que ambos se encontrarían "bajo efectos de estupefacientes", así lo confirmó TN. El encargado del edificio donde reside fue quien hizo la denuncia por presunta agresiones.

Tras el escándalo, se confirmó que Moyano quedó detenido ya que la joven lo denunció por lesiones y privación de la libertad.

El video: así encontraron a la novia de Facundo Moyano en la calle

"Vi a una chica corriendo por la calle y pedía ayuda", afirmó un vecino en diálogo con radio Mitre. La policía y el SAME desplegaron un amplio operativo en plena avenida del Libertador.

Tras conocerse la detención de Moyano, y el traslado de su pareja al hospital por el consumo de estupefacientes, se comenzaron a difundir imágenes de las cámaras de seguridad que captaron a la joven corriendo desnuda.

Mario es una de las personas que asistió a Candela en medio del impactante hecho. "Yo estaba en al zona porque trabajo por ahí, al v r la situación nos acercamos a ayuda. Venía gritando totalmente sacada, se toma del pasamanos de un colectivo que estaba estacionado, queriendo subir y no decía nada sensato", aseguró.

Asimismo, detalló que la joven tenía un vestido de red puesto: "a los metros aparece quien dice ser el novio para tratar de asistirla. Nunca la agredió, pero no sabemos de la situación de la cual venía. A él se lo veía bien, preocupado por la situación que estaba pasando en la calle".

Mario confirmó que se quedó en el lugar hasta que llegó la policía, donde la asistieron: "Cuando pudieron calmarla, la llevaron al hospital. A ella era imposible preguntarle algo, él dijo que ella tomó alcohol con cocaína. él lo dijo abiertamente se lo dijo a la policía nunca negó la situación", agregó.

Por el momento, se esperan los resultados de las pruebas toxicológicas y se encuentra acompañada por un equipo de psiquiatras y psicólogos. En tanto, se desconoce si Moyano se someterá a los mismos exámenes.

Facundo Moyano detenido por agresiones y privación de la libertad

En medio de un confuso episodio, fuentes policiales revelaron a Infobae que alrededor de las 5 de la mañana de este martes ingresó un llamado al 911 de una mujer que reportó estar sufriendo una agresión. Al mismo tiempo, otro llamado indicó que la mujer corría desnuda por Avenida del Libertador.

Rápidamente, varios móviles de la Policía de la Ciudad se trasladaron hasta un edificio ubicado sobre esa misma calle, cuyo encargado manifestó que, minutos antes, una pareja había salido corriendo desde el interior.

Horas después trascendió un video capturado por una persona en la vía pública que muestra a la joven corriendo de forma desorientada y semidesnuda por la zona de Barrancas de Belgrano.

Tras la internación de la joven, finalmente Moyano quedó detenido por lesiones y privación ilegitima de la libertad.