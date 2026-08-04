Demoraron a Facundo Moyano: estaba persiguiendo a una chica que escapaba de su edificio

Según las primeras informaciones, una joven- que sería su pareja- salió corriendo desnuda de un edificio.

Este martes a la madrugada, el exdiputado y jefe del Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (SUTPA), Facundo Moyano, fue demorado por la policía a pocos metros de su departamento en el barrio porteño de Belgrano.

Según las primeras informaciones, una joven salió corriendo desnuda de un edificio, él comenzó a perseguirla y fue interceptado por efectivos en plena calle.

De acuerdo a lo que trascendió, se trata de Candela Arizag a, una joven de 23 años que sería pareja de Moyano. La influencer ya había sido conocida por su relación con el cantante L-gante.

Fuentes policiales revelaron que ambos se encontrarían "bajo efectos de estupefacientes", así lo confirmó TN. El encargado del edificio donde reside fue quien hizo la denuncia por presunta agresiones.

"Vi a una chica corriendo por la calle y pedía ayuda", afirmó un vecino en diálogo con radio Mitre. La policía y el SAME desplegaron un amplio operativo en plena avenida del Libertador.

Alberto Crescenti, titular del SAME, reveló en diálogo con TN que la joven se encuentra internada en el Hospital Pirovano. "Se le está suministrando liquido por vía parenteral por probable ingesta de sustancias adictivas. Según manifestó al equipo, hace varios días que estaba con consumo", agregó.

Por el momento, se esperan los resultados de las pruebas toxicológicas y se encuentra acompañada por un equipo de psiquiatras y psicólogos. En tanto, se desconoce si Moyano se someterá a los mismos exámenes.

Por último, señaló que la investigación quedó ahora en manos de la Justicia. "Legalmente ahora actúan el fiscal y los peritos. Nosotros estamos apoyando con el equipo de Factores Humanos, con psiquiatra y psicólogo”, concluyó.

Cómo ocurrió la detención de Facundo Moyano

En medio de un confuso episodio, fuentes policiales revelaron a Infobae que alrededor de las 5 de la mañana de este martes ingresó un llamado al 911 de una mujer que reportó estar sufriendo una agresión. Al mismo tiempo, otro llamado indicó que la mujer corría desnuda por Avenida del Libertador.

Rápidamente, varios móviles de la Policía de la Ciudad se trasladaron hasta un edificio ubicado sobre esa misma calle, cuyo encargado manifestó que, minutos antes, una pareja había salido corriendo desde el interior.

La joven fue interceptada cerca del túnel de Libertador "sin ropa" y se le suministró medicación para revertir sus días de consumo.

En tanto, el exdiputado fue demorado en la Comisaría 13A. Según personal policial, “se mostró hostil” durante el procedimiento. Hasta la dependencia policial se acercó el abogado Hugo Antonio Moyano, su hermano.