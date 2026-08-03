Calendario de pagos de ANSES: cómo se modifican las fechas por el feriado de agosto 2026

El calendario de cobro de agosto 2026 de jubilaciones, pensiones y prestaciones se verá afectado por un feriado. Cómo queda el cronograma .

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó su calendario de pago de agosto 2026 para jubilaciones , pensiones y prestaciones sociales , entre ellas la Asignación Universal por Hijo (AUH). Como es habitual, la fecha dependerá de la terminación del DNI del beneficiario. Sin embargo, el cronograma para el octavo mes del año se verá afectado por un feriado.

Todos los años, cada 17 de agosto se conmemora el paso a la inmortalidad del General José de San Martín . Si bien se trata de un feriado “transferible”, este 2026 el Gobierno nacional decidió mantenerlo en su fecha original ya que cae lunes, y naturalmente genera un fin de semana largo de tres días.

Ante esta situaciones, la ANSES no realizará ningún pago esa jornada y retomará el cronograma al día siguiente, es decir el martes 18 de agosto.

La ANSES no realizará ningún pago el lunes 17 de agosto.

El calendario de pago de las jubilaciones y pensiones en agosto 2026

Para las jubilaciones mínimas y las pensiones, el cronograma de pagos correspondiente al octavo mes del año se iniciará el 10 de agosto, mientras que quienes reciban más del haber mínimo comenzarán a hacerlo a partir del 25 de agosto. Este es el calendario completo:

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

DNI terminados en 0: a partir del 10 de agosto

DNI terminados en 1: a partir del 11 de agosto

DNI terminados en 2: a partir del 12 de agosto

DNI terminados en 3: a partir del 13 de agosto

DNI terminados en 4: a partir del 14 de agosto

DNI terminados en 5: a partir del 18 de agosto

DNI terminados en 6: a partir del 19 de agosto

DNI terminados en 7: a partir del 20 de agosto

DNI terminados en 8: a partir del 21 de agosto

DNI terminados en 9: a partir del 24 de agosto

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: a partir del 25 de agosto

DNI terminados en 2 y 3: a partir del 26 de agosto

DNI terminados en 4 y 5: a partir del 27 de agosto

DNI terminados en 6 y 7: a partir del 28 de agosto

DNI terminados en 8 y 9: a partir del 31 de agosto

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: a partir del 10 de agosto

DNI terminados en 2 y 3: a partir del 11 de agosto

DNI terminados en 4 y 5: a partir del 12 de agosto

DNI terminados en 6 y 7: a partir del 13 de agosto

DNI terminados en 8 y 9: a partir del 14 de agosto

La fecha exacta dependerá de la terminación del DNI de cada beneficiario.

Cuándo se paga la Asignación Universal por Hijo (AUH) en agosto 2026

La AUH también se paga según la terminación del DNI del beneficiario. En agosto 2026, el calendario de cobros comenzará el 10 y se extenderá hasta el 20, quedando de la siguiente manera:

DNI terminados en 0: 10 de agosto

DNI terminados en 1: 11 de agosto

DNI terminados en 2: 12 de agosto

DNI terminados en 3: 13 de agosto

DNI terminados en 4: 14 de agosto

DNI terminados en 5: 18 de agosto

DNI terminados en 6: 19 de agosto

DNI terminados en 7: 20 de agosto

DNI terminados en 8: 21 de agosto

DNI terminados en 9: 24 de agosto

Los demás pagos de ANSES en agosto 2026

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: 10 de agosto

DNI terminados en 1: 11 de agosto

DNI terminados en 2: 12 de agosto

DNI terminados en 3: 13 de agosto

DNI terminados en 4: 14 de agosto

DNI terminados en 5: 18 de agosto

DNI terminados en 6: 19 de agosto

DNI terminados en 7: 20 de agosto

DNI terminados en 8: 21 de agosto

DNI terminados en 9: 24 de agosto

Quienes cobren alguna prestación pueden ingresar al sitio de la ANSES y confirmar la fecha de pago.

Asignación por Prenatal

DNI terminados en 0 y 1: 11 de agosto

DNI terminados en 2 y 3: 12 de agosto

DNI terminados en 4 y 5: 13 de agosto

DNI terminados en 6 y 7: 14 de agosto

DNI terminados en 8 y 9: 18 de agosto

Asignación por Maternidad

Se cobra el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones de DNI

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Todas las terminaciones de documento: 11 de agosto al 11 de septiembre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: 10 de agosto al 11 de septiembre

Prestación por Desempleo