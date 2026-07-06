El trámite de ANSES para garantizar un ingreso mensual de $358.000: a quiénes está destinado

Esta ayuda económica, que tiene actualizaciones mensuales, está destinada a un determinado grupo de personas. Los requisitos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) otorga una ayuda económica a un determinado grupo de personas que cumplan con ciertos requisitos . Su trámite es sencillo, gratuito y puede hacerse en cualquier momento del año. Además, esta prestación cuenta con incrementos mensuales , ya que su monto está atado al valor de la jubilación mínima .

Se trata de la Pensión no Contributiva por Invalidez , destinada a personas que, por razones de salud, presentan una incapacidad laboral permanente y se encuentran en una situación de vulnerabilidad financiera . Su objetivo es brindar una protección económica mínima y garantizar el acceso a prestaciones médicas y de salud.

La pensión no se otorga de forma automática por tener una enfermedad discapacitante, sino que cada caso debe ser evaluado de forma particular. Uno de los requisitos fundamentales para acceder a esta ayuda es acreditar una incapacidad laboral del 66% o más. Esto debe constatarse con un Certificado Médico Oficial (CMO) , que se obtiene en los hospitales públicos.

Para tramitar esta prestación es necesario acreditar una incapacidad laboral del 66% o más.

Los otros requisitos que se deben cumplir para tener la pensión son:

Tener hasta 65 años de edad

Ser argentino nativo o naturalizado, residente en el país. Los extranjeros deben acreditar 10 años de residencia continua.

No cobrar jubilación, pensión ni otra prestación contributiva o no contributiva.

No estar registrado como trabajador en relación de dependencia, autónomo o monotributista.

En caso de solicitantes menores de edad, los ingresos del grupo familiar no pueden superar las cuatro jubilaciones mínimas.

Por otro lado, esta ayuda económica es incompatible con cualquier tipo de relación laboral, ya sea en relación de dependencia, en forma autónoma o monotributista del régimen general, aunque sí en el monotributo social. Tampoco se complementa con la Asignación Universal por Hijo (AUH) o la Asignación por Embarazo.

Qué documentos se necesitan y cómo se tramita esta pensión

Para iniciar el trámite de solicitud, se necesitan los siguientes documentos:

Fotocopia del DNI del titular: tanto dorso como frente. Si es menor, partida de nacimiento y documentación de los padres o tutores.

del titular: tanto dorso como frente. Si es menor, partida de nacimiento y documentación de los padres o tutores. Certificado Médico Oficial (CMO) digital lo emite personal médico autorizado y debe detallar el diagnóstico, evolución y grado de incapacidad, más allá del nombre de la enfermedad en sí. Además, debe estar respaldado con estudios y documentación clínica.

(CMO) digital lo emite personal médico autorizado y debe detallar el diagnóstico, evolución y grado de incapacidad, más allá del nombre de la enfermedad en sí. Además, debe estar respaldado con estudios y documentación clínica. Formulario P.S 6.4 (solo si corresponde apoderado).

Fotocopias de toda la documentación presentada.

Al momento del trámite, un médico debe constatar la discapacidad.

El trámite consta del siguiente paso a paso:

Obtener el Certificado Médico Oficial (CMO): este documento es imprescindible, ya que detalla el diagnóstico, la evolución de la enfermedad, las limitaciones funcionales y el grado de incapacidad.

este documento es imprescindible, ya que detalla el diagnóstico, la evolución de la enfermedad, las limitaciones funcionales y el grado de incapacidad. Ingresar a la web de ANSES y actualizar los datos personales: entrar a mi ANSES con la Clave de la Seguridad Social. Una vez allí, verificar que los datos personales y del grupo familiar, el domicilio y la información de la cuenta bancaria sean correctos.

entrar a mi ANSES con la Clave de la Seguridad Social. Una vez allí, verificar que los datos personales y del grupo familiar, el domicilio y la información de la cuenta bancaria sean correctos. Iniciar el trámite: si se hace de forma online, seleccionar "Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral" y completar los formularios y adjuntar toda la documentación. Si se elige realizarlo de manera presencial, pedir un turno en una oficina de ANSES o en un punto de atención de ANDIS y presentar el DNI y el Certificado Médico Oficial (CMO).

si se hace de forma online, seleccionar "Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral" y completar los formularios y adjuntar toda la documentación. Si se elige realizarlo de manera presencial, pedir un turno en una oficina de ANSES o en un punto de atención de ANDIS y presentar el DNI y el Certificado Médico Oficial (CMO). Evaluación médica: una vez presentada, desde ANSES analizarán la documentación médica y la situación socioeconómica del solicitante. En algunos casos, pueden solicitar entrevistas o documentación adicional. De esta forma, el proceso puede demorar varios meses, dependiendo de la complejidad de cada caso.

Esta pensión busca ayudar a las personas discapacitadas en situación de vulnerabilidad económica.

Cómo se calcula la Pensión por Invalidez y de cuánto es en julio 2026

La prestación equivale al 70% de la jubilación mínima y su monto se va actualizando todos los meses, como ocurre con otras ayudas que otorga el Estado. En julio 2026, la pensión por discapacidad tuvo un incremento del 2,15%, en línea con el mecanismo de movilidad mensual que toma como referencia la inflación de dos meses atrás, medida por el INDEC.

En este caso, el ajuste se calculó sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo, tal como establece la normativa vigente. De esta manera, la Pensión No Contributiva (PNC) por Discapacidad llega este mes a $288.394. A ese monto se le suma el bono de $70.000, que continúa vigente. Así, el total correspondiente al séptimo mes del año es de $358.394.