Los 6 beneficios del Certificado Único de Discapacidad en 2026: lo que hay saber del CUD y cómo acceder
Mediante el Certificado Único de Discapacidad (CUD), en 2026 es posible acceder a beneficios exclusivos que están contemplados en la ley.
El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es un documento que prueba la discapacidad en todo el territorio nacional. Aquí te contamos todo lo que necesitás saber sobre los beneficios exclusivos que brinda la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) a las personas que posean el Certificado Único de Discapacidad.
Cabe resaltar que, de acuerdo a lo establecido en la ley nacional 19.279, las personas con discapacidad tienen acceso a distintos beneficios. El CUD se otorga luego de una evaluación que hace una junta formada por profesionales de distintas disciplinas.
Estos son los beneficios del Certificado Único de Discapacidad en 2026
En 2026, las personas que posean el Certificado Único de Discapacidad (CUD) accederán a estos beneficios exclusivos que brinda la Anses:
- Salud: cobertura del 100% en las prestaciones de rehabilitación (medicamentos, equipamiento, tratamientos) que requiera en relación a lo que fue certificado como discapacidad.
- Transporte: traslados gratuitos en el transporte público terrestre.
- Asignaciones familiares: ayuda escolar anual por hijo con discapacidad, asignación familiar por hijo con discapacidad, asignación por cónyuge con discapacidad.
- Exención de pago de peajes: estas personas están exentas de abonar los peajes, además de poder solicitar otras exenciones impositivas (como IVA o aranceles aduaneros) al comprar un vehículo adaptado o para uso exclusivo del titular.
- Impuestos (municipales, patentes, entre otros): en estos casos la exención debe solicitarse ante la autoridad de aplicación de cada normativa. Cabe recordar que el CUD prevé la exención de pago en impuestos municipales, patentes y ABL, entre otros.
- Símbolo Internacional de acceso: libre estacionamiento en los lugares permitidos, independientemente del vehículo en el que se traslade.
La guía paso a paso para obtener el Certificado Único de Discapacidad
El trámite para gestionar el CUD es voluntario y gratuito. Según se especifica en el sitio web oficial argentina.gob.ar, para la obtención del CUD es preciso cumplir con la siguiente guía paso a paso:
- Reunir la documentación necesaria con el equipo de salud que trate a la persona con discapacidad (certificados médicos, informes, planillas, estudios complementarios).
- Con la documentación reunida, acercarse al lugar que fue asignado en la consulta y pedir un turno para la Junta Evaluadora.
- Recordar anotar y asistir el día asignado a la evaluación de la Junta.
El Certificado Único de Discapacidad o la denegatoria lo puede retirar cualquier persona mayor de 18 años con documento original en el lugar donde se realizó la evaluación, en la fecha que se indique.
¿Qué documentos son necesarios para obtener el Certificado Único de Discapacidad?
- Certificado médico actualizado (no puede tener más de 6 meses). El certificado debe indicar el diagnóstico completo.
- Certificados e informes de profesionales que la atienden.
- Estudios médicos que se haya hecho: deben ser originales y no tener más de 6 meses.
- Documento de identidad original y legible.
- Si se tiene obra social o prepaga, fotocopia del carnet.
- Si trabaja, copia del recibo de sueldo.
- Si no trabaja, copia del recibo de sueldo del familiar que lo tiene a su cargo.
- Si es jubilado o jubilada, copia del recibo de jubilación.
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