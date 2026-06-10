Una nota inolvidable: el emotivo gesto de Messi con un periodista con discapacidad

El capitán de la Selección argentina tuvo un destacado gesto a la salida del encuentro amistoso entre Argentina e Islandia. El video.

Algún refrán popular advierte y aconseja con contundencia "nunca conozcas a tus ídolos (o héroes)" por la imagen que puede generar si el trato no es como el admirador espera. No con todos los ídolos es necesario hacer caso a esta frase que se repite en todos lados, sino que Lionel Messi desterró esta frase con una acción luego de la victoria de la Selección argentina ante Islandia que no pasó desapercibida.

A la salida del estadio donde convirtió un tanto para colaborar con el 3-0 definitivo en el último amistoso previo al mundial, el capitán de la Scaloneta se frenó a la salida del estadio para firmar autógrafos. Entre ellos Messi divisó a un periodista con discapacidad y no dudó un segundo para brindarle una importante entrevista con la que le cumplió un sueño que no olvidará jamás.

Mientras firmaba distintas remeras, camisetas, pelotas entre otras cosas que identifican al fútbol, el jugador vio que detrás del vallado estaba el periodista en silla de ruedas y era empujado, al parecer de forma involuntaria, por un hincha que quería una firma. Lionel lo vio y pidió que tenga un cuidado mayor ante la presencia del periodista .

Rápidamente, la reacción fue de alegría al terminar la entrevista con uno de los mejores jugadores del mundo que jugará el sexto mundial en su carrera. Lejos de intentar pasar desapercibido, el capitán tuvo un gesto noble que deja en claro los valores del seleccionado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OutMessi_/status/2064702348870455738&partner=&hide_thread=false Hay un dicho muy popular: "Nunca conozcas a tus héroes".



Porque a veces la realidad decepciona.



Pero esta vez pasó lo contrario.



Un periodista logró abrirse paso entre la multitud para pedirle una pregunta a Messi. Leo ya había hablado con otros medios y no tenía obligación de… pic.twitter.com/bKGNO5RVTV — Messi out of Context (@OutMessi_) June 10, 2026

Un futbolista islandés logró conmover a Messi con una revelación sobre su padre: "¿Te acordás quién soy?"

La Selección argentina tuvo su última prueba de cara a la Copa del Mundo frente a Islandia, en un encuentro que por momentos se volvió chivo con fuertes patadas que le dieron un tono al que los dirigidos por Lionel Scaloni no querían llegar para evitar lesiones a días del certamen ecuménico. Finalizado el partido, todo se volvió paz y armonía y distintos jugadores de la pequeña Selección corrieron detrás de Lionel Messi para ver si podían conseguir su camiseta o tan solo un abrazo.

Hubo un caso que llamó la atención. Se acercó al '10' con el partido finalizado, lo abrazó, le habló al oído y rápidamente recibió una atención especial por parte del capitán que quedó asombrado por el mensaje que había recibido. Esbozó una sonrisa, lo miró con atención, se dieron otro abrazo y caminaron por distintos lugares para volver a los vestuarios.

Quién es el jugador que conmovió a Messi

Fue el jugador Daniel Gudjohnsen quien recibió la atención de uno de los mejores jugadores del mundo según la consideración de los fanáticos del deporte y quienes trabajan en él. Al verlo le habló al oído, le confesó que su padre había jugado con él en el Barcelona de España.

Se trata del hijo de Eidur Gudjohnsen, quien fue compañero durante cuatro temporadas, entre 2006 y 2010. Conquistaron juntos Liga, Copa del Rey, dos Supercopas de España, Champions League y Supercopa de Europa, siendo parte también del Barcelona de Pep Guardiola que consiguió el histórico sextete durante la temporada 2009.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MPlusDeportes/status/2064630529656558032&partner=&hide_thread=false La sorpresa de Leo Messi al enterarse que jugó contra Eiður Gudjohnsen.#LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/u3KaT0nlj1 — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) June 10, 2026

Qué dijo Messi sobre el cruce con el jugador

“Me dijo, ‘¿te acordás quién soy?’. La verdad que me sorprendió en ese momento. Después me dijo que era el hijo de Gudjohnsen. No me acuerdo la verdad, él era chiquito. Me acuerdo de haberlo visto, que esté con el padre en algún entrenamiento. Pero no me acordaba, era muy chico”, dijo Messi al relatar la situación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2064576185154028028&partner=&hide_thread=false "NO ME ACORDABA, ERA MUY CHICO." Leo Messi habló sobre el encuentro del final del Amistoso con Islandia con Daníel Guðjohnsen, el hijo de su compañero en Barcelona.



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Gudjohnsen, espectador de lujo de un golazo histórico de Messi

Es que el histórico delantero fue compañero de Messi durante el partido ante Getafe en 2007, donde convirtió un gol maradoniano que hasta la actualidad sigue presente en los amantes del fútbol. "En ese momento sabía que sería histórico, como el de Maradona en el Mundial 86. No era un partido tan grande, pero fue increíble. Me agarré la cabeza”, dijo sobre dicho gol.