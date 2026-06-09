La selección Argentina, que brilló en algunos momentos, goleó a Islandia en la previa del Mundial 2026
A una semana del debut en la Copa del Mundo, y con algunos minutos de Lionel Messi, venció al conjunto europeo.
La selección Argentina goleó 3-0 a Islandia en el último amistoso previo al Mundial 2026, a una semana del debut en el torneo ante Argelia. Los goles del partido fueron de Valentín Barco, Lionel Messi de penal y Thiago Almada.
Las condiciones climáticas habían puesto en duda el partido, pero finalmente se jugó y Lionel Scaloni aprovechó para darle rodaje a muchos jugadores, que dejaron buenas sensaciones de cara a la Copa del Mundo. También volvieron algunos futbolistas tocados, como Messi y Montiel, que no habían aparecido ante Honduras.
Así fue el partido entre Argentina e Islandia
La primera clara del encuentro la tuvo Islandia a los 3 minutos, que salió rápido de contra tras una buena jugada de Nico Paz, y luego de un desborde por la izquierda, Ellertsson definió desviado con el arco vacío.
A los 8 minutos llegó el 1-0 de Argentina: tras una pelota parada, Simeone peleó la pelota en el área, que le terminó quedando a Barco en la medialuna, y con un fuerte zurdazo abajo, marcó el primer gol del partido.
A los 40 minutos, luego de casi media hora de poco juego vertical, Paz tuvo una clara tras una gran asistencia de Barco, pero el arquero Olafsson puso el pecho para evitar la segunda caída de Islandia.
Argentina comenzó el segundo tiempo con varios cambios, como el ingreso de Mac Allister, Cuti Romero, De Paul, Lautaro Martínez y Enzo Fernández, que tuvo la primera del complemento a los ocho minutos, pero tardó en la definición.
La selección de Scaloni estuvo nuevamente cerca del segundo tanto, tras un despeje de Mac Allister, que le quedó a Paz para correr por la derecha, pero terminó fallando en el pase al medio para Martínez.
A los 16 minutos del complemento, un par de jugadas después de que Islandia tuviera el empate, Argentina volvió a fallar una jugada clara: Simeone habilitó bien a Martínez, que tiró un centro preciso para Mac Allister, que definió cruzado al palo.
Unos minutos más tarde, fue el delantero del Inter el que no pudo anotar el segundo gol, tras definir nuevamente al palo. A la par, el estadio se volvió loco por el ingreso de Lionel Messi.
El capitán argentino no tardó en demostrar su grandeza en el partido: habilitó a Martínez, que recibió una falta del arquero en la definición. En el penal, el diez definió arriba al ángulo para el 2-0.
A los 41 minutos del segundo tiempo, Argentina, con una contra letal, encontró el 3-0 en los pies de Thiago Almada: la empezó De Paul, que cedió a Messi, que buscó el momento justo para devolvérsela a su compañero del Inter de Miami, que cedió al medio para el volante del Atlético de Madrid, y este definió con el arco vacío.
Los datos del partido entre Argentina e Islandia
- Amistoso internacional
- Argentina 3-0 Islandia
- Estadio: Jordan-Hare Stadium (Auburn, Alabama)
- Árbitro: Rosendo Mendoza (Estados Unidos).
- VAR: Lukasz Szpala (Estados Unidos).
Argentina: Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Valentín Barco; Giuliano Simeone, José López, Nicolás Paz. DT: Lionel Scaloni.
Islandia: Elias Olafsson; Victor Palsson, Andri Baldursson, Daniel Gretarsson Hordur Magnusson, Logi Tomasson; Hakon Haraldsson, Mikael Ellertsson, Isak Johanesson; Orri Oskarsson, Albert Gudmunsson. DT: Arnar Gunnlaugsson.
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