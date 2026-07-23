El emotivo mensaje de Nicolás Otamendi despidiéndose de la selección argentina

El defensor, que es uno de los flamantes refuerzos de River, anunció su salida del combinado nacional tras la final del Mundial.

Nicolás Otamendi publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales despidiéndose de la selección argentina tras la final del Mundial 2026 . El defensor central, que cumplirá uno de sus sueños de vestir la camiseta de River , acompañó el texto con un video recopilando algunos de sus mejores momentos en el combinado nacional.

Otamendi disputó cuatro Mundiales con la camiseta de la selección, siendo campeón en Qatar 2022 y sub campeón en el 2026. Además, fue parte fundamental del plantel que levantó la Copa América en 2021 y 2024.

"Soñé de muy chico vestir la camiseta de la Selección Argentina. Fue el privilegio más grande que me dio el fútbol. La defendí con el alma, con orgullo y con la responsabilidad de saber lo que significa para millones de argentinos", comenzó el mensaje el defensor central.

Luego, se lamentó por la derrota ante España, partido en el que tuvo que ingresar al final del primer tiempo por la lesión de Lisandro Martínez: "El destino quiso que mi último partido fuera una final del mundo. No fue el resultado que queríamos, pero me voy con la cabeza en alto que este grupo lo intentó hasta el último segundo".

NICOLÁS OTAMENDI se despidió de la SELECCIÓN ARGENTINA en sus redes con este video pic.twitter.com/bv74rm1XTP — Diario Olé (@DiarioOle) July 23, 2026

Sobre su retiro de la selección, Otamendi expresó: "Me despido con la tranquilidad de haberlo dejado todo. Nunca me guardé una gota de esfuerzo, nunca dejé de creer y nunca dejé de sentir esta camiseta como el mayor honor de mi vida".

Al final, dejó un mensaje esperanzador para la próxima generación: "Y a los que hoy siguen vistiendo esta camiseta, les quiero decir algo de corazón: nunca dejen de creer. Habrá golpes que parecerán imposibles de superar, pero esta camiseta siempre recompensa a quienes la defienden con humildad, sacrificio y amor. Levanten la cabeza, sigan luchando y no permitan que una derrota les robe la ilusión. Estoy convencido de que el próximo capítulo de nuestra historia será de ustedes".

Nicolás Otamendi ya se entrena con River

Nicolás Otamendi firmó su contrato con River en la previa del Mundial, y tras terminar su participación con la selección argentina, el defensor decidió acortar sus vacaciones y sumarse a los entrenamientos del Millonario.

Tanto él como Gonzalo Montiel se negaron a tener tiempo libre que les ofreció el club y el Chacho Coudet, y se pusieron a disposición para el inicio del semestre en el Torneo Clausura, que será el sábado ante Barracas Central. Ambos podrían ser titulares, aunque en los días que quedan, el DT evaluará su condición física tras un torneo exigente.

NICOLÁS OTAMENDI INICIÓ SU CICLO COMO JUGADOR DE RIVER EN EL PREDIO DE EZEIZA Y SE PUSO A LAS ÓRDENES DE COUDET



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River viene de una dura derrota ante Aldosivi por Copa Argentina en la que demostró puntos flojos en todas sus líneas y que generó muchas críticas sobre Coudet, que además viene de perder una final contra Belgrano al final del semestre anterior.

El rol de Otamendi será clave en el plantel, sobre todo por la fuerte limpieza que se hizo para este semestre, y la falta de referentes, que se sigue ampliando por la polémica con Juan Fernando Quintero, que podría dejar el club por discrepancias con el entrenador.