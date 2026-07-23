El delantero que River busca repatriar y fue ofrecido a Boca al inicio del mercado de pases

El Millonario intentará contratar a un atacante, tras la complicación en la negociación por Thiago Almada.

River sigue en la búsqueda de refuerzos para este mercado de pases, y en las últimas horas, varios periodistas especializados reconocieron conversaciones con el delantero Esequiel Barco , que ya tuvo un paso por el club entre 2022 y 2024, y se encuentra actualmente en el Spartak de Moscú.

En esta ventana de negociaciones, Independiente , club en el que debutó, hizo un intento para comprar parte de su pase, pero fue considerada insuficiente por el equipo ruso. También, el delantero fue ofrecido a Boca , que finalmente no avanzó en las tratativas.

La información surgió del periodista Hernán Castillo, que cubre el día a día de River, y mencionó que Barco estaba muy cerca de volver a la institución. Luego, otras fuentes manifestaron que habían empezado las conversaciones, pero que podía ser difícil sacarlo de Rusia .

Al delantero le queda un año de contrato y desea volver al país por cuestiones personales, pero el Spartak de Moscú pide entre 4 y 5 millones de dólares para dejarlo seguir, por una parte de su pase.

RIVER INICIÓ CONVERSACIONES PARA INTENTAR REPATRIAR A BARCO



A poco más de dos años de su salida rumbo al Spartak Moscú, el volante busca cambiar de rumbo por cuestiones personales y el Millonario ya inició conversaciones para intentar concretar su regreso



El club ruso… pic.twitter.com/g0q51NxDgR — Diario Olé (@DiarioOle) July 23, 2026

Independiente había hecho en junio un ofrecimiento por Barco, pero los 2,5 millones que estaban dispuestos a pagar fueron rechazados por el club dueño de su ficha. Para River, lo económico no debería ser un impedimento, pero todavía resta ver como se desarrollan las negociaciones.

El periodista Julio Pavoni, que cubre a Boca, había manifestado un mes atrás que el futbolista había sido ofrecido al Xeneize, que quería incorporar un jugador de sus características.

A Boca hace unas horas le acercaron el nombre de Esequiel Barco. Hoy en el futbol ruso. Interesa. Quieren un jugador con ese perfil pic.twitter.com/En1oV0CyN7 — Mago (@JulioPavoni) June 18, 2026

Finalmente, las conversaciones no avanzaron con el ex River e Independiente, y Boca terminó contratando en esa zona de la cancha a Sebastián Villa, en uno de los pases más polémicos del mercado.

Barco, la alternativa de River por Thiago Almada

Thiago Almada está cada vez más lejos de River y con destino encaminado hacia Flamengo. El volante argentino, que era uno de los grandes objetivos de Eduardo Coudet para reforzar el ataque, mantiene negociaciones avanzadas con el club brasileño y ya habría dado el visto bueno para continuar su carrera en el fútbol de Brasil.

La información fue adelantada por el periodista Fer Padrón, quien aseguró que Almada “tiene negociaciones avanzadas con Flamengo” y que el jugador “dio el visto bueno para jugar en Brasil”. Desde el club carioca también reconocieron el interés: José Boto, director deportivo de Flamengo, admitió que “es verdad que estamos interesados en Thiago” y que existen conversaciones abiertas, aunque aclaró: “Nada está cerrado, el jugador todavía no dio el ‘sí’”.

ÚLTIMA HORA: Thiago Almada le da el Si al Flamengo. El fichaje está Cerrado.



El Atlético de Madrid y el Mengão ultiman detalles: se negocian plazos y un traspaso de entre 20M€ y 28M€.



Rechazó a Rusia, Ucrania y Arabia; River se quedó en el camino.



Vía @Objetivoatleti pic.twitter.com/gDBZ1EQ7Jw — AtletiXtra (@Atleti_Xtraa) July 22, 2026

River había acercado una propuesta importante para quedarse con el mediapunta: 20 millones de dólares por el 50% de los derechos económicos. Sin embargo, Flamengo se metió fuerte en la negociación con una oferta superior, cercana a los 30 millones de dólares por la totalidad de la ficha, una cifra que habría convencido al Atlético de Madrid, dueño del pase.

Según informó el periodista César Luis Merlo, ese acuerdo ya habría sido aceptado tanto por el club español como por el entorno del futbolista. Por esta razón, River buscaría a Barco como una segunda opción a Almada.