Lapidario: qué dijo Coudet tras la eliminación de River por Copa Argentina

El DT no puso excusas tras la derrota 3-1 ante Aldosivi por Copa Argentina, asumió la responsabilidad por el rendimiento del equipo y pidió completar el plantel.

Coudet se presentó en la conferencia de prensa tras quedar eliminado en la Copa Argentina.

River arrancó el segundo semestre de 2026 de la peor manera. Cayó 3-1 frente a Aldosivi en Salta, quedó eliminado en los 16avos de final de la Copa Argentina y recibió una dura reprobación de sus hinchas. Tras el encuentro, Eduardo "Chacho" Coudet no buscó atenuantes y realizó una de las conferencias de prensa más críticas desde que asumió como entrenador del Millonario.

"Lo de hoy fue un papelón", resumió el DT apenas comenzó su análisis. "Tenemos que ser realistas. No hay otra palabra. Más allá de respetar a todos los rivales, el equipo no transmitió lo que tiene que transmitir en la cancha. El equipo no me gustó nada", agregó.

River quedó rápidamente contra las cuerdas por los goles de Tomás Fernández y Nicolás Cordero en el primer tiempo. Coudet realizó modificaciones antes de los 40 minutos para intentar cambiar el desarrollo del partido, pero Aldosivi amplió la ventaja con otro tanto de Fernández y recién sobre el final Rafael Santos Borré descontó para el conjunto de Núñez.

"No podemos mostrar esta imagen"

El entrenador evitó poner como excusa el poco tiempo de trabajo con los refuerzos y la lesión de Sebastián Driussi, aunque reconoció que el equipo todavía está en construcción.

"Tuvimos la desgracia de perderlo (Driussi). Ni Rafa (Borré) ni Lucas (Beltrán) venían con ritmo. Arrancaron recién, venían sin competencia. Excusas podemos encontrar un montón, pero después del partido que hicimos tenemos que hacernos responsables", afirmó.

En la misma línea, insistió: "No podemos mostrar esta imagen. No es lo que veo en la semana. Hay que trabajar y encontrar soluciones".

Además, dejó en claro que el rendimiento exhibido frente al Tiburón no puede repetirse: "La realidad es que a todos no nos gustó la imagen que transmitimos. Tenemos la intención de armar algo lindo y que la gente se sienta identificada, pero esta imagen no se puede repetir. Tenemos que mejorar muchísimo y ser valientes para revertirla".

El mercado de pases y Juanfer

Coudet también hizo foco en el mercado de pases y reconoció que todavía espera más incorporaciones para terminar de conformar el plantel.

"Estamos buscando completar el plantel y generar competencia en todas las posiciones. Todavía no lo pudimos lograr y no hay tiempo de adaptación. Tenemos que tratar de cerrar cosas lo antes posible", expresó.

Consultado sobre la situación de Juan Fernando Quintero, fue breve y directo: "Juanfer se tiene que presentar el jueves".

Respecto de la salida de 15 futbolistas del plantel, el entrenador evitó profundizar y remarcó que "fue una decisión institucional".

La explicación de los cambios

Sobre las modificaciones realizadas en pleno primer tiempo, Coudet explicó que buscó modificar la energía del equipo.

"Intenté buscar un cambio de dinámica. No transmitíamos lo que tenemos que transmitir, no por esos dos jugadores. El equipo no se veía bien en ninguna línea, intentamos poner otro punta y tener más presencia. Perdimos muchos duelos, la energía tiene que ser otra. Estamos con el escudo de River y hay que representarlo de otra manera", concluyó.

La eliminación frente a Aldosivi dejó a River sin uno de los objetivos del semestre antes de tiempo y obligará al equipo de Coudet a reaccionar rápidamente, ya que en una semana volverá a competir por el torneo local.