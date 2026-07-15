Lesión: Driussi se pierde los primeros partidos de River por problemas físicos

El delantero no estará disponible en el comienzo de la actividad oficial. Baja sensible para el plantel de Eduardo Coudet.

El delantero de River , Sebastián Driussi , sufrió un desgarro en el gemelo derecho que lo marginará de los próximos compromisos del conjunto millonario. Según confirmaron fuentes cercanas al cuerpo médico, el atacante se perderá los partidos contra Aldosivi , Barracas Central y Gimnasia , tres encuentros clave en el calendario del equipo de Núñez.

La noticia golpea fuerte en el entorno riverplatense, ya que Driussi venía mostrando un gran nivel en los amistosos de pretemporada , donde incluso había convertido algunos goles que ilusionaban a los hinchas con su mejor versión.

Su desempeño en la parte final de la preparación hacía pensar que el ex Zenit podía ser una pieza fundamental en el esquema del técnico.

Sin embargo, el historial físico del jugador enciende las alarmas. Desde su regreso a River, el delantero ha acumulado un total de 9 lesiones, siendo los desgarros musculares y las molestias en los isquiotibiales las dolencias más recurrentes. Esta preocupante racha física ya le ha significado perderse al menos 20 partidos oficiales y acumular más de 180 días de inactividad desde que volvió a vestir la banda roja.

El cuerpo médico del club trabajará contrarreloj para acelerar su recuperación, aunque los plazos estimados indican que Driussi recién podría volver a estar disponible en varias semanas.

La pregunta que ronda en el mundo River es si el "Gordo" podrá alguna vez dejar atrás esta pesada estadística de lesiones que tanto condiciona su rendimiento y continuidad en el equipo.

Lleva 17 tantos en 53 encuentros desde su regreso, pero hasta ahora le ha costado ser constante por su fragilidad física.

Mientras tanto, el entrenador deberá recomponer el ataque sin su goleador, en el inicio del campeonato Clausura y la Copa Argentina, que exige resultados inmediatos.

En este mercado de pases volvieron Lucas Beltrán y Rafael Santos Borré, dos delanteros que ya saben lo que es hacer goles y salir campeones con esta camiseta.