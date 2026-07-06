River repite patrones en el mercado de pases y siguen los regresos

Cambian los entrenadores y las dirigencias, pero la política de incorporaciones se mantiene.

Otro regreso más, y van. River anunció oficialmente el último fin de semana la vuelta de Rafael Santos Borré para reforzar la delantera. Una política que el Millo viene teniendo en los últimos años y ha estado lejos de darle resultados, pero se mantiene.

Tanto Jorge Brito y Stéfano Di Carlo como presidentes, como con Martín Demichelis, Marcelo Gallardo y ahora Eduardo Coudet de técnicos, eligen buscar futbolistas que ya vistieron la camiseta de "la Banda Roja".

El colombiano se suma a Lucas Beltrán, otro que regresó en este mismo mercado de pases.

COMUNICADO OFICIAL



Rafael Santos Borré es nuevo jugador de River Plate.



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La vuelta de Santos Borré

"Rafael Santos Borré es nuevo jugador de River Plate. El delantero firmó su contrato hasta el 31 de diciembre de 2029", detalló el club "Millonario" a través de un comunicado.

De esta manera, Santos Borré, de 30 años, tendrá su segundo periodo en River, donde jugó entre 2017 y 2021. En aquella etapa, el colombiano fue clave para que el club de Núñez conquistara seis títulos: la Copa Argentina 2017 y 2019, la Supercopa Argentina 2017 y 2019, la Copa Libertadores 2018 y la Recopa Sudamericana 2019.

Su siguiente desafío fue en el Eintracht Frankfurt de Alemania, donde tuvo un rol muy importante en la UEFA Europa League, donde los bávaros terminarían gritando campeones.

Sus siguientes clubes fueron el Werder Bremen de Alemania, y el Inter de Porto Alegre. En este último equipo pudo ganar el Campeonato Gaúcho 2026 y la Recopa Gaúcha 2026.

Desde 2022 en adelante, River apostó fuerte por el regreso de "los héroes de Madrid" u otros futbolistas que habían tenido un buen primer paso por el club. Sin embargo, la mayoría de esos jugadores estuvieron lejos de su mejor nivel, como los casos de Nacho Fernández, Jonathan Maidana, Enzo Pérez, Juan Fernando Quintero (dos veces), Matías Kranevitter, Germán Pezzella o Manuel Lanzini.

Así como en todos los mercados de pases River tiene un regreso, también se ve obligado a realizar grandes limpiezas, porque estos mencionados en general también son contratos altos.

En el actual receso, la búsqueda también apuntó a bajar el promedio de edad, pero el patrón de buscar jugadores que ya vistieron la camiseta del Millo, se repite.

Los objetivos para lo que viene

En este segundo semestre del 2026, River tendrá como principal objetivo el título en la Copa Sudamericana, donde está en los octavos de final, mientras que en el ámbito local buscará tomarse revancha de lo ocurrido en el Torneo Apertura, donde se le escapó el título en los últimos minutos de la final contra Belgrano de Córdoba.