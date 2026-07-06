El ex futbolista inglés que fue amenazado de muerte durante el partido de Inglaterra - México.

Durante el partido entre Inglaterra y México por los octavos de final del Mundial 2026 , un lamentable episodio se vivió en las gradas del Estadio Azteca. El ex futbolista inglés David Bentley vivió una situación tensa cuando fue amenazado de forma explícita por un grupo de hinchas mexicanos, quienes realizaron gestos de degollamiento hacia él en medio del encuentro.

Mediante un video que publicó en sus redes sociales, se pudo ver que el incidente ocurrió mientras Bentley apoyaba a la selección inglesa desde la sección mixta, rodeado tanto de seguidores británicos como mexicanos.

El ex jugador de Tottenham Hotspur y la selección inglesa, de 41 años, protagonizó un intercambio de gestos con los aficionados, quienes imitaron el movimiento de cortarse la garganta mientras sostenían la mirada fija en Bentley y le decían: “De aquí te vas muerto, cabrón”. Los seguidores locales repitieron el gesto en dirección al ex futbolista, mientras la policía permanecía entre ambos grupos de hinchas. La situación, registrada en video, exhibió el momento en que Bentley respondió al provocador con un gesto de muñeca y lo llamó “Idiotas“.

David Bentley has rattled an entire nation



His best performance in an England shirt pic.twitter.com/ybLfO6RPhn — EPL Bible (@EPLBible) July 6, 2026

La tensión escaló a medida que el partido avanzaba. Bentley minimizó la amenaza con humor e intentó no darle importancia a la situación que se estaba gestando en las gradas. El exfutbolista, que disputó siete partidos internacionales con Inglaterra, bromeó en sus redes sociales y calificó la actitud del aficionado rival como motivo de expulsión directa: “Tarjeta Roja”, escribió junto a la grabación.

México - Inglaterra, uno de los mejores partidos del Mundial 2026

El contexto del altercado reflejó el clima de alta rivalidad que se vivió en el Estadio Azteca. La victoria de Inglaterra por 3-2, dirigida por el seleccionador alemán Thomas Tuchel, se definió en los últimos minutos a pesar de que el equipo británico jugó con un hombre menos durante buena parte del segundo tiempo. Los goles de Jude Bellingham y un penal ejecutado por Harry Kane consolidaron el triunfo inglés, mientras que los tantos de Julián Quiñones y Raúl Jiménez para México le dieron suspenso al trámite.

A pesar del episodio, David Bentley optó por destacar el ambiente festivo y la hospitalidad de los aficionados mexicanos una vez finalizado el encuentro. El ex jugador compartió un nuevo video de las celebraciones junto a seguidores ingleses. En la grabación se pudo ver a hinchas mexicanos saludando a sus pares ingleses tras el final del partido: "Puede que haya habido un par de mexicanos demasiado emocionados con celebraciones bastante jubilosas tras la tarjeta roja. Pero este es el verdadero México. Sus aficionados y su gente son simplemente maravillosos y absolutamente increíblemente acogedores. Un placer estar aquí y pasar tiempo con todos ustedes estos últimos días“, sentenció.

Con ese mensaje, buscó poner paños fríos al incidente y resaltar la experiencia positiva vivida en el país anfitrión. El propio Bentley, quien también jugó en equipos como Arsenal y Peterborough, fue visto bailando y coreando junto a la hinchada británica después del pitazo final, mientras la seguridad del estadio vigilaba de cerca a ambos grupos de seguidores.

La actuación de Inglaterra en el Estadio Azteca no solo marcó un hito deportivo para los Three Lions, quienes superaron la barrera del quinto partido en territorio mexicano, sino que también dejó una postal que combina rivalidad, pasión y gestos de reconciliación fuera del campo. La mirada ahora se dirige a Miami, donde el conjunto dirigido por Tuchel buscará continuar su camino en la Copa del Mundo ante Noruega que sorprendió al eliminar a Brasil.