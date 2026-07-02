México vs. Inglaterra por el Mundial 2026: el cantante de Maná cruzó fuerte al de Oasis

El vocalista británico predijo una goleada inglesa y el cantante latino le contestó sin filtro. El cruce se viralizó antes del duelo de octavos.

Fher Olvera y Liam Gallagher protagonizaron un inesperado cruce en redes sociales a horas del partido entre México e Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026 . El vocalista de Oasis lanzó un pronóstico contundente sobre el resultado y el líder de Maná no tardó en responderle.

Todo comenzó cuando una usuaria le preguntó a Liam Gallagher en la red social X cómo se sentía ante la posibilidad de que Inglaterra fuera goleada en el Estadio Ciudad de México . El músico británico, conocido por su afición al fútbol, respondió sin rodeos: "Creo que le ganaremos a México 5-0".

La frase se viralizó rápidamente entre los hinchas de ambos países y llegó hasta Fher Olvera, quien decidió responder a través de un video publicado en sus redes sociales. Envuelto en una bandera mexicana, el cantante tapatío cuestionó la predicción con humor pero de forma directa.

Embed I think we’ll beat Mexico 5-0 — Liam Gallagher (@liamgallagher) July 1, 2026

"¿Cinco a cero? Cálmate", le respondió Fher al músico inglés, según se difundió en el video. El vocalista de Maná cerró su mensaje invitando a Gallagher a "ver cómo nos va" el día del partido, en un tono relajado que generó una ola de apoyo entre los fanáticos del Tri.

El intercambio entre ambos artistas encendió la previa de uno de los duelos más esperados de los octavos de final, que se jugará el domingo 5 de julio en el mítico estadio, antiguamente conocido como Azteca. Será el regreso de Inglaterra a ese escenario después del histórico partido de cuartos de final del Mundial de 1986, cuando Diego Maradona marcó con la "Mano de Dios" y el "Gol del Siglo" en la victoria argentina.

Fher Olvera tuvo un rol destacado durante toda esta edición del Mundial. El cantante fue una de las figuras centrales de la ceremonia de apertura, donde interpretó algunos de los mayores éxitos de Maná ante millones de espectadores en todo el mundo.

México, por su parte, llega al cruce con Inglaterra tras una fase de grupos perfecta. El equipo de Javier Aguirre ganó sus tres partidos, sumó nueve puntos sobre nueve posibles y se convirtió en el primer seleccionado en asegurar matemáticamente su clasificación a los octavos de final del torneo.

Inglaterra, dirigida por Thomas Tuchel, también llega como líder invicto de su grupo tras vencer a República Democrática del Congo. El conjunto europeo buscará avanzar a cuartos de final ante un rival que jugará de local, con el aliento de una de las hinchadas más numerosas del Mundial 2026.