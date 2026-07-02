Mundial 2026 sin deudores alimentarios: más de 13 mil argentinos tienen prohibido el ingreso a los partidos

El Gobierno compartió datos de quiénes son los hinchas argentinos que tienen prohibido entrar a los partidos que juega la selección de fútbol.

La medida de prohibir el ingreso al Mundial 2026 a los deudores de cuotas alimentarias busca reforzar el cumplimiento de las obligaciones parentales.

El Gobierno Nacional implementó la medida para impedir el ingreso a los estadios del Mundial 2026 a los hinchas argentinos quienes figuren en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

La decisión alcanza a unas 13.000 personas y fue posible tras compartir esa base de datos con las autoridades de seguridad de Estados Unidos, México y Canadá , sedes de la Copa del Mundo.

Para efectivizar la medida se utilizó información del programa Tribuna Segura , que cruza la identidad de los asistentes con los registros oficiales. El programa, enfocado principalmente en barrabravas, violentos y personas sancionadas por incidentes en espectáculos deportivos, incorporó a los deudores de cuotas alimentarias .

El objetivo es reforzar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias. Desde el Gobierno sostienen que quien no cumple con la mantención de sus hijos no debería acceder a espectáculos deportivos hasta regularizar su situación. La restricción se mantendrá vigente mientras la deuda continúe registrada.

Tampoco tienen permitido el ingreso a los estadios las personas con antecedentes de violencia en el fútbol, así lo informó la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, tras la publicación en el Boletín Oficial.

Según explicó la funcionaria, el objetivo pasa por endurecer las restricciones contra personas consideradas conflictivas o incumplidoras de obligaciones judiciales. La información ya quedó a disposición de las autoridades estadounidenses, que podrán impedir el ingreso de esos hinchas a los estadios durante el torneo.

Quiénes no podrán entrar a los partidos del Mundial 2026

El listado incluye distintos perfiles de personas con restricciones vigentes para ingresar a espectáculos deportivos. En primer lugar aparecen quienes poseen derecho de admisión por hechos de violencia en estadios argentinos.

También figuran hinchas sancionados dentro del programa Tribuna Segura por diferentes incidentes vinculados al fútbol profesional. Allí aparecen casos relacionados con agresiones, disturbios, reventa de entradas y participación en hechos violentos.

El grupo más numeroso incorporado recientemente corresponde a los deudores alimentarios morosos. Según explicó el Ministerio de Seguridad, la inclusión busca utilizar las restricciones deportivas como herramienta de presión frente al incumplimiento judicial.

El Mundial 2026, el último de Lionel Messi, ya empieza a contar con anécdotas de fanáticos que hicieron lo imposible para ver a la Selección Argentina.

La medida abre además un debate político y jurídico sobre el uso de sanciones vinculadas al entretenimiento y al deporte para castigar otro tipo de faltas civiles. Mientras desde el Gobierno sostienen que se trata de una acción ejemplificadora, distintos especialistas ya discuten los límites de este tipo de restricciones.

Cómo funciona el control de ingreso de hinchas

Estados Unidos reforzó los sistemas de seguridad para este Mundial 2026, que cuenta con un número récord de selecciones y partidos. El torneo, es organizado junto a México y Canadá, aunque la mayor parte de los encuentros se disputa en territorio estadounidense.

La lista enviada a Estados Unidos incluye a 34.000 argentinos que no podrán ingresar a los estadios durante el Mundial 2026.

Dentro de ese esquema, los países participantes comparten información sobre hinchas considerados peligrosos o con restricciones judiciales vigentes. Argentina tiene uno de los listados más amplios de la región.

Las autoridades norteamericanas utilizan esos datos para impedir el acceso a los estadios incluso si las personas logran viajar al país. El control se realiza mediante sistemas de validación de identidad y chequeo de antecedentes coordinados entre organismos de seguridad.