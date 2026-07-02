"Paraguay va a recibir una paliza": la frase lapidaria de un francés campeón del mundo

Previo al duelo Francia-Paraguay por los octavos de final del mundial 2026, un futbolista que levantó el título fue tajante con sus declaraciones.

En tierras francesas no dudan en un resultado favorable para el plantel que lidera futbolísticamente Kylian Mbappé y que bien acompañan jugadores como Dembelé, Olise, Doué, Barcola y otros nombres en un equipo que tiene todos los boletos como candidato a ser campeón en la cita ecuménica. Para romper con la ilusión del pueblo guaraní, un campeón del mundo con la selección francesa fue durísimo con sus palabras para el duelo de octavos.

Fue Christophe Dugarry , campeón del mundo con Francia en 1998, quien fue explosivo contra el combinado paraguayo. “ Francia está aplastando a todos. Paraguay va a recibir una paliza, Se lo aseguro. Querrán defenderse porque son incapaces, totalmente incapaces, de jugar ningún tipo de partido. Ofensivamente son un desastre", soltó sin escrúpulos con un análisis contundente.

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El ex mediocampista Christophe Dugarry, campeón del mundo con Francia en 1998, declaró que Paraguay "es una selección catastrófica en ofensiva y lo único que harán, será defenderse"



Estas declaraciones se dieron el programa 'Rothen… pic.twitter.com/LTf7ycUVxx — ABC Deportes (@ABCDeportes) July 2, 2026

"¿Quién es capaz de idear algo para contrarrestarnos? ¿Qué equipo puede contrarrestar a este trío atacante, o incluso cuarteto? ¿Qué equipo puede causarnos algún problema?", se preguntó en voz alta y agregó sobre la victoria 3-0 contra Suecia: "Suecia tenía jugadores que valían 100 millones de euros… Y son incapaces de ponernos en peligro ni una sola vez. Y para el próximo partido, debería ser lo mismo". Sobre Paraguay, sostuvo que "lo único que harán es defender y lanzar golpes, pero no es suficiente".

Francia viene de golear a Suecia

Francia aplastó a Suecia desde el juego y lo goleó en el resultado. Fue 3 a 0 en Nueva Jersey para la selección de Didier Deschamps. Los franceses habían sido líderes de su zona y lo ratificaron en el primer cruce del Mundial 2026.

Kylian Mbappé marcó el primero y el tercero, mientras que Barcola estampó el segundo tanto. Michael Olise tuvo una actuación destacada, en un contexto colectivo que no tuvo equivalencias.

Paraguay, el cazador de utopías, dio el batacazo contra Alemania

En una jornada inolvidable para el fútbol paraguayo y sudamericano, Paraguay dejó afuera del Mundial 2026 a Alemania por penales y clasificó a octavos de final. Luego de empatar 1 a 1 en los 90 minutos reglamentarios, el equipo de Gustavo Alfaro aguantó el resultado en el tiempo extra y después lo ganó en una definición infartante desde los doce pasos.

Orlando Gill, que había sido la figura en el partido, también tapó dos ejecuciones en los penales. Después de un flojo comienzo individual y colectivo en el certamen, el arquero de San Lorenzo se hizo grande y fue clave para el logro guaraní.

Es el tercer Mundial seguido en el que Alemania no clasifica a octavos de final. En Rusia 2018 y en Qatar 2022 había sido eliminado en fase de grupos.

Paraguay se suma a Canadá y Brasil como los que ya consiguieron el pase a la próxima instancia. Los canadienses le ganaron a Sudáfrica por 1 a 0, mientras que este lunes los brasileños consiguieron la victoria en tiempo de descuento al vencer 2 a 1 a Japón.

En la continuidad del lunes de fútbol mundialista, Paraguay dejó afuera a Alemania en Boston. Para el cierre del día, Países Bajos se medirá con Marruecos en la ciudad de Monterrey, en México, a las 22:00.