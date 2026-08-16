Se confirmó la baja de Paredes para la Copa Sudamericana: cuándo podría volver a jugar

Leandro Paredes no viajará a Paraguay para la revancha de Boca ante Recoleta , por los octavos de final de la Copa Sudamericana . El capitán xeneize terminó con una molestia física en el empate 1-1 frente a Platense y quedó descartado para el partido del martes, aunque las primeras informaciones indican que la lesión no sería de gravedad.

La baja fue confirmada por el propio mediocampista a través de sus redes sociales. “Ahora toca descansar, recuperarme y volver más fuerte que antes”, publicó Paredes en su cuenta de Instagram , en un mensaje que dejó en claro que no estará disponible para el próximo compromiso internacional.

La preocupación en Boca fue inmediata, porque Paredes no solo es el capitán del equipo de Rodolfo Arruabarrena, sino también una de sus principales referencias futbolísticas. Su salida ante Platense encendió las alarmas en un momento cargado del calendario, con la definición de la serie de Sudamericana y el clásico ante Racing por el Torneo Clausura.

Sin embargo, el primer diagnóstico llevó algo de alivio.Paredes no tendría un desgarro, sino una inflamación en el isquiotibial de la pierna izquierda. Por eso, el objetivo será que descanse durante la semana y pueda llegar al partido ante Racing, el próximo fin de semana.

Boca, con varios lesionados tras el empate ante Platense

Además de Paredes, Boca tampoco contará ante Recoleta con Leandro Lozano. El defensor arrastra una molestia similar en el isquiotibial de la pierna derecha, una dolencia que ya lo había dejado afuera del encuentro frente a O’Higgins en La Bombonera.

El caso más delicado es el de Marco Pellegrino, quien también debió salir ante Platense. En el club creen que el defensor podría tener un desgarro, por lo que su recuperación demandaría más tiempo y lo dejaría al margen por varios partidos.

Con este panorama, Arruabarrena deberá rearmar el equipo para la revancha en Paraguay. Ayrton Costa aparece como principal alternativa para reemplazar a Pellegrino, mientras que Dylan Gorosito podría ocupar el lugar de Lozano. En la mitad de la cancha, Tomás Belmonte y Camilo Rey Domenech son opciones si el técnico mantiene el sistema. Si decide cambiar el esquema, Miguel Merentiel o Sebastián Villa podrían ganar lugar en la delantera.

¿Qué dijo Arruabarrena luego del partido del sábado?

El técnico de Boca Juniors, Rodolfo "Vasco" Arruabarrena, se mostró "conforme con la muestra de carácter" por parte del equipo, pero expresó que, si bien el empate fue justo, "tenemos que tratar de empezar ganando nosotros alguna vez".

También, Arruabarrena analizó el empate y el tipo de juego que se vivió en el partido: "El primer tiempo fue mediocre", aunque recalcó la actitud de sus jugadores; afirmó que después del gol en contra "desplegaron el mejor fútbol" y, debido a eso, tuvieron más mérito; aunque al principio sostuvo que "el empate fue lo más justo".

Además fue consultado por el debut del delantero ecuatoriano Valencia: “Enner está trabajando con el grupo, está haciendo específico junto a Milton Giménez y Alarcón, está bien, lo vamos llevando”, adelantó que a Paraguay viajarán todos los futbolistas, además remarcó que en términos de características la posición del 9 puede rotar, usando uno falso como lo fue Aranda contra Platense, pero aseguró que siempre le gusta tener alguien de “referencia”.

Fue consultado por el arquero Montero y Merentiel "discutidos" por la hinchada, donde señaló que "cuando se gana somos todos lindos y cuando perdemos somos todos feos" afirmó que los jugadores tienen su "total confianza" como "Álvaro que tapó al que tuvo que tapar o Miguel que convirtió el gol", remarcando que se siente "feliz con el equipo" que tiene y que todos los fútbolistas "van a poder jugar".