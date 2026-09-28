Paredes cantó "un minuto de silencio" para River tras eliminar a Racing y explicó el por qué

El capitán de Boca dio explicaciones sobre su decisión de cantar contra el máximo rival del club. Sus explicaciones.

Boca se llevó un triunfazo del Gigante de Arroyito ante Racing cuando el tiempo se consumía y el trámite del partido lo había tenido a su rival con una ventaja superior de dos goles. Pero en el cierre del partido aceleró, y en una noche soñada de Enner Valencia que convirtió un triplete , logró revertir un partido histórico.

Los festejos fueron eufóricos. La gente se metió en el campo de juego para festejar con los jugadores en un tipo de celebración que se asemeja a la obtención de un título y los hinchas celebraron cara a cara con los hinchas que cantaron tras la victoria. Lo llamativo de ello fue el cántico de Leandro Paredes contra River que quedó filmado por las cámaras.

Es que en medio de los festejos, el capitán del xeneize cantó contra el máximo rival del club de La Ribera. "Un minuto de silencio, para River que está muerto", dice la canción. Luego de esa situación, el líder futbolístico del equipo que conduce Arruabarrena dio explicaciones sobre los motivos por los que cantó de esa manera.

En diálogo con Paso a Paso, reveló por qué cantó de esa manera. “No sé, me salió de esa manera. Es la costumbre de conocer la canción, pero nada particular”, explicó más tarde, tras clasificar a las semifinales de la Copa Argentina donde enfrentará a Banfield.

El elogio del Vasco Arruabarrena para Riquelme tras la remontada de Boca: "Miro al banco..."

El Vasco Arruabarrena movió el banco cuando Boca más lo necesitaba y terminó siendo una de las claves de la remontada ante Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina. El Xeneize perdía 2-0, pero el ingreso de Enner Valencia, Sebastián Villa y Carlos Palacios modificó por completo el desarrollo del partido. El ecuatoriano terminó marcando los tres goles del triunfo.

Qué dijo el Vasco Arruabarrena sobre los cambios ante Racing

“Los que entran son los jugadores, y si no lo hacen convencidos es muy difícil poder revertir el resultado. Hace rato que miro al banco y tengo con qué cambiar los partidos”, explicó el entrenador después del encuentro. La frase resumió una de las principales virtudes de una noche en la que el conjunto de La Ribera encontró soluciones en los futbolistas que ingresaron desde el banco, en clara referencia también al trabajo de Juan Román Riquelme como presidente.

A los 56 minutos, con los goles de Gastón Lodico y Adrián "Maravilla" Martínez todavía marcando la diferencia, el Vasco decidió arriesgar. Mandó a la cancha a Valencia y Villa en lugar de Alan Velasco y Santiago Ascacíbar, con la intención de acompañar a Miguel Merentiel con mayor presencia ofensiva. La apuesta implicó modificar el esquema y buscar el partido con mayor cantidad de hombres cerca del área.

La presencia del ecuatoriano comenzó a complicar a una defensa que hasta ese momento había logrado controlar los ataques. El doble nueve obligó a los tres centrales de Juan Pablo Vojvoda a retroceder y dejó más espacios para que los volantes y laterales del cuadro azul y oro pudieran avanzar. Sin embargo, todavía faltaba una pieza para terminar de transformar el dominio territorial en situaciones concretas.

Ese futbolista fue Carlos Palacios, quien ingresó por Leonel Flores y rápidamente se convirtió en otro protagonista. El chileno pidió la pelota, participó en la elaboración y generalmente tomó decisiones rápidas para darle continuidad a las ofensivas. “Estaba el riesgo de dividir al equipo con el 4-2-4 y perder el mediocampo, pero tratamos de corregirlo con algunos movimientos”, reconoció el técnico.

La modificación también permitió explotar una de las principales armas del equipo: los ataques por las bandas. Lautaro Blanco y Sebastián Villa se asociaron por izquierda. El conjunto de Avellaneda se retrasó demasiado para defender la ventaja y comenzó a perder capacidad para contener los centros que llegaban constantemente al área.

A los 72 minutos llegó el descuento: Blanco envió un centro preciso y Valencia apareció en el área chica para conectar de cabeza. Ocho minutos después, el delantero volvió a ganar por arriba tras un envío de Villa y estableció el empate. Cuando todo parecía encaminado a los penales, Palacios apareció por derecha y encontró nuevamente al atacante ecuatoriano, que marcó el 3-2 a los 95 minutos para completar una remontada inolvidable.

Boca venció 3-2 a Racing.

Qué dijo Enner Valencia tras su hat-trick ante Racing

Después del partido, Valencia destacó el esfuerzo realizado desde su llegada al club. “Le agradezco a Dios por todo esto, he pasado momentos difíciles pero yo sabía que viniendo a Boca iba a ser así”, expresó. El delantero también recordó que llegó después de varios meses sin actividad y necesitó recuperar su condición física. Su ingreso terminó coincidiendo con la noche en la que se convirtió en el héroe de una clasificación que tuvo mucho del trabajo realizado desde el banco.