El golazo olímpico de Racing contra Boca, con complicidad de Brey

La Academia se puso en ventaja en el primer tiempo ante el Xeneize con una ejecución impresionante de Lodico.

Gastón Lodico puso en ventaja a Racing ante Boca por los cuartos de final de la Copa Argentina con un impresionante gol olímpico a los 18 minutos del primer tiempo. Con el viento a favor y una floja respuesta de Leandro Brey, el ex Instituto la clavó en un ángulo.

A pesar de que el Xeneize había empezado con una postura más protagonista, Racing aprovechó algunas contras para generar chances con ataques rápidos. En uno de esos intentos, ganó un córner , para que Lodico dibuje esa obra de arte.

Un dato curioso que mostró la transmisión de TyC Sports, es que cuando Lodico va a patear el tiro de esquina, un hincha del otro lado del cristal le dice que le pegue con efecto para adentro, técnica que finalmente utilizó el jugador.

Otro dato curioso es que el gol de Racing rememoró uno de Ángel Di María en el mismo estadio, y que también le hace al arquero Brey. En ese encuentro, el centro fue desde el otro lado, pero en una acción muy similar.

Cabe recordar que Brey está atajando por la ausencia de Álvaro Montero, que se encuentra con la selección colombiana por la fecha FIFA, y que su entrenador Néstor Lorenzo, se negó ante el pedido de Juan Román Riquelme a dejar al arquero para este encuentro.

La fuerte represión policial a los hinchas de Racing en Rosario

Minutos antes del comienzo del partido entre Racing y Boca por los cuartos de final de la Copa Argentina, se produjeron incidentes en la popular del conjunto de Avellaneda en el Gigante de Arroyito. Un grupo de simpatizantes derribó algunas de las vallas colocadas en el sector y la situación generó un enfrentamiento con los efectivos policiales que custodiaban el pulmón dispuesto para separar a las dos hinchadas.

En uno de los videos registrados durante el episodio se observa cómo una de las vallas fue arrojada desde la parte alta de la tribuna hacia la zona media. El elemento metálico cayó sin golpear a ninguna persona, pero la escena generó preocupación debido al riesgo que implicaba para quienes se encontraban en ese sector del estadio. La Policía intervino entonces para intentar controlar el foco de conflicto.

ENFRENTAMIENTO DE LA POPULAR DE RACING CON LA POLICÍA



Bastonazos y golpes de la policía en la tribuna de Racing, los hinchas buscaban más espacio y correr las vallas



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Como respuesta a los disturbios, los efectivos de seguridad dispararon balas de goma dentro de la tribuna con el objetivo de dispersar a los hinchas que habían provocado los incidentes. Una vez controlada la situación, el personal comenzó a colocar nuevamente las vallas para reconstruir el sector divisorio entre las parcialidades y restablecer las condiciones habituales.

Los incidentes también tuvieron consecuencias para los hinchas de Boca que todavía no habían podido ingresar al Gigante de Arroyito. Las puertas del estadio permanecieron cerradas durante algunos minutos para evitar que la situación se agravara, por lo que varios simpatizantes del Xeneize quedaron en el exterior mientras se desarrollaba el operativo de seguridad en los distintos accesos.

La Popular del Gigante de Arroyito CERRADA y con gran cantidad de hinchas de #Boca AFUERA.pic.twitter.com/kXbvTEwyAi — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) September 27, 2026

Con el correr de los minutos, el ingreso al estadio comenzó a normalizarse y los hinchas pudieron avanzar hacia sus respectivas tribunas. En los alrededores de la cancha del Canalla también se habían registrado empujones, corridas y momentos de tensión entre personas que intentaban acceder al recinto para presenciar el encuentro.