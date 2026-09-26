Rifa su auto para costear una cirugía de $30 millones: por un grave accidente doméstico, perdió la visión y quiere recuperarla

Axel Levi tiene 26 años y vive en el barrio Procrear. Desde los 15 años convive con una grave pérdida de visión provocada por una quemadura en los ojos.

Axel Levi tiene 26 años y desde hace más de una década su vida transcurre entre tratamientos, médicos, dificultades para ver y la necesidad de depender de otras personas para hacer muchas de las cosas que antes hacía solo. Hoy vive en el barrio Procrear de Centenario junto a su pareja y su hija de seis años, y tiene un objetivo que para él significa mucho más que recuperar la vista : volver a trabajar y ayudar a sostener a su familia .

Para conseguirlo tomó una decisión difícil. Puso a disposición el auto que tiene, un Volkswagen Bora 2.0 modelo 2009, y armó una rifa. Cada número cuesta 25 mil pesos y el objetivo es reunir alrededor de 30 millones para poder afrontar una nueva cirugía ocular.

“Se me ocurrió porque no tengo otra cosa para poder juntar esa plata”, contó Axel a LM Neuquén . El sorteo está previsto para el 5 de diciembre de 2026, a través de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires, en el sorteo nocturno de las 21. La rifa tiene 1.200 números y el auto será transferido al ganador.

Pero detrás de esos números y de la imagen del Bora que Axel publicó en las redes hay una historia que comenzó cuando todavía era adolescente.

Axel recordó que tenía 15 años cuando ocurrió el accidente. Era diciembre, durante las fiestas, y estaba jugando con su hermano y un primo. Entre ellos se tiraban distintos productos y, según relató, en un momento su hermano le arrojó un vaso completo de vinagre a los ojos.

“Sentí como fuego en la vista”, recordó. La lesión afectó gravemente sus córneas y durante los meses siguientes prácticamente perdió la visión. Axel contó que permaneció unos siete meses sin poder ver y que después comenzó a recuperar parcialmente la vista, aunque de manera muy irregular.

Había períodos en los que podía ver aproximadamente un 50 por ciento y otros en los que la visión volvía a disminuir. Durante años tuvo que convivir con esa incertidumbre y con una dependencia que, para un adolescente y luego para un joven, significó dejar de lado buena parte de su vida cotidiana.

“No podía hacer nada, dependía de que me ayudaran”, contó. También dejó la escuela y no pudo sostener una vida laboral estable. Con el tiempo realizó diferentes tratamientos y en algún momento consiguió recuperar algo de visión, pero ese resultado tampoco fue permanente.

La historia clínica elaborada por el Instituto Zaldívar de Mendoza en septiembre pasado describe un cuadro ocular severo y registra como antecedente una quemadura química. El informe señala un déficit total bilateral de células madre limbares, asociado a un compromiso severo de la superficie ocular y una marcada disminución de la agudeza visual.

El mismo informe explica que Axel llegó inicialmente con una visión limitada a movimientos en ambos ojos y que, debido al compromiso avanzado, recibió distintos tratamientos para intentar recuperar la superficie ocular.

Axel consiguió una oportunidad cuando estaba trabajando como recorredor en Pecom. En ese momento pudo afrontar una primera intervención y viajó a Mendoza para realizarse la cirugía en el Instituto Zaldívar.

El procedimiento se realizó sobre el ojo derecho. Se trató de una queratoprótesis de Boston, una alternativa indicada en casos de enfermedad corneal avanzada en los que los tratamientos convencionales tienen pocas posibilidades de conseguir una rehabilitación visual adecuada.

La cirugía se realizó en mayo de 2025 y, de acuerdo con el resumen médico, la evolución posterior fue favorable. La prótesis quedó centrada y estable, con adecuada transparencia del eje óptico y sin signos de infección.

El resultado fue mucho más importante para Axel de lo que pueden reflejar los términos médicos. “Quedó re bien a lo que estaba antes”, contó. El informe médico señala que con el ojo derecho llegó a alcanzar una agudeza visual durante el seguimiento y que los estudios posteriores mostraron una retina aplicada.

Después de tantos años de depender de otras personas, esa recuperación significó volver a hacer cosas que parecían lejanas. Pero todavía quedaba el otro ojo.

La operación que ahora necesita cuesta unos $30 millones

El ojo izquierdo de Axel presenta un compromiso corneal severo. Según el informe del Instituto Zaldívar, la córnea se encuentra opaca y neovascularizada, con una marcada limitación visual. La evaluación médica concluyó que una cirugía convencional tendría un elevado riesgo de fracaso en una superficie ocular con insuficiencia límbica severa.

Por eso los especialistas consideran médicamente justificada la realización de una nueva cirugía con queratoprótesis de Boston, esta vez en el ojo izquierdo.

La operación tiene un costo que Axel calcula en unos 30 millones de pesos, una cifra que está completamente fuera de sus posibilidades económicas. Y entonces apareció la idea de la rifa.

No quiso pedir directamente dinero sin ofrecer algo a cambio. Pensó en el auto que tiene, un Bora 2.0 modelo 2009, y decidió ponerlo como premio para intentar conseguir los fondos necesarios.

Axel vive con su pareja y su hija de seis años. Su señora trabaja en una estética y actualmente es quien sostiene económicamente el hogar. Él quiere recuperar una parte de esa autonomía que perdió y volver a aportar a la economía familiar. “Quiero salir a trabajar”, resumió.

Cómo participar de la rifa

La rifa tiene 1.200 números, con un valor de 25.000 pesos cada uno. El sorteo será el 5 de diciembre de 2026, mediante la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires, sorteo nocturno de las 21.

El premio es su Volkswagen Bora 2.0 modelo 2009 y, según informó Axel, el vehículo será transferido al ganador.

Para participar, publicó el alias axel.sorteobora y pidió que quienes colaboren envíen el comprobante al número 299 656 8046 para validar y confirmar el número correspondiente.

También difundió un enlace de WhatsApp para quienes quieran comunicarse directamente y conocer los detalles de la rifa.

Axel sabe que todavía falta mucho para llegar a la cifra que necesita. Pero también sabe que durante todos estos años ya atravesó situaciones que alguna vez parecieron imposibles. Ahora espera que la solidaridad de quienes conozcan su historia le permita dar otro paso.