Tristeza en el cuartel: los bomberos de Centenario despidieron a "Manolo", su fiel compañero de cuatro patas

Con un emotivo mensaje, la central despidió al perrito que los cuidaba y que avisaba con sus ladridos cada vez que alguien venía a pedir ayuda.

Los bomberos voluntarios de Centenario atraviesan un día de profunda tristeza tras la partida de "Manolo" , el perrito de pelaje gris y negro a quien definieron como el fiel compañero de toda la central.

Manolo cumplía un rol muy especial en el día a día de la guardia. Cada vez que alguna persona se acercaba hasta el lugar a pedir auxilio, era él quien daba el primer aviso: con su característico ladrido, alertaba de inmediato a los bomberos sobre la presencia de quien necesitaba asistencia. De esa manera, se convirtió en un guardián incondicional tanto de los voluntarios como del predio.

Al comunicar la noticia, el personal del cuartel dejó al descubierto el dolor de no haberlo podido salvar a pesar de los esfuerzos realizados por su salud. "Hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance para que te pudieras mejorar pero no se pudo", expresaron en el mensaje emitido por la institución.

La despedida reflejó el enorme afecto que le tenían y la gratitud por su presencia en la sede. "Quedará por siempre con nosotros, descansa en paz, gracias por cuidarnos y cuidar de nuestra central. Te vamos a extrañar, hasta siempre Manolo", escribieron los integrantes del equipo para homenajear al compañero que veló por ellos y por la central.

El dolor de la comunidad en las redes

La publicación de los bomberos no tardó en generar una ola de conmoción entre los vecinos de Centenario, quienes volcaron sus mensajes de afecto y condolencias en las redes sociales para despedir a la mascota del cuartel y acompañar al personal en este momento.

Entre las muestras de cariño, muchos vecinos recordaron haber visto a Manolo en la vereda de la central y resaltaron el valor de su compañía. "Qué triste noticia para los que lo conocíamos, siempre siendo un perrito travieso", expresó Cecilia Lermanda, en sintonía con Rosario Cejas, quien comentó: "¡Qué triste! Siempre lo veía cuando pasaba por la vereda. Q.E.P.D.".

El dolor por la pérdida de un integrante de cuatro patas fue otro de los puntos en común en los comentarios. "Es un dolor único... La verdad que ellos deberían ser eternos, lo lamento", escribió Rosi RO, mientras que Flavia Santos reflexionó: "Qué tristeza cuando toca despedir a un compañero, más cuando se trata de las mascotas que queremos".

El doble homenaje de los Bomberos

Horas después de la publicación del fallecimiento de Manolo, los bomberos publicaron en su cuenta de Facebook una foto del perro con un hombre abrazándolo con la leyenda "en lo mas alto se juntaran, compañeros inseparables".

El hombre en la imagen es Gustavo "Taka" Mairotta, oficial ayudante, quien falleció a principios de este año. Tenía 62 años y era considerado uno de los bomberos más históricos de la institución.

La foto y la leyenda dan la pauta de que Manolo y Mairotta se habían vuelto cercanos en la labor diaria del cuartel.