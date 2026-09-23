Encontraron 17 kilos de medicamentos vencidos tirados en la calle en Neuquén.

Los residuos fueron hallados en contenedores y tachos de basura durante una recorrida. Advierten por el riesgo para personas, niños y animales.

Una importante cantidad de medicamentos vencidos fue encontrada tirada en una calle de la ciudad de Neuquén y debió ser retirada por personal especializado para evitar riesgos para la salud y el ambiente. En total, se recolectaron 17.300 kilos de medicamentos que habían sido descartados de manera indebida.

El hallazgo se produjo durante una recorrida de inspección realizada por personal del área de Residuos Especiales, dependiente de la Municipalidad de Neuquén. Los medicamentos estaban dentro de contenedores y tachos de basura ubicados en distintos puntos de la ciudad.

Según informaron desde el municipio, los residuos fueron localizados en las esquinas de San Martín y Chubut y San Martín y Río Negro. Se trataba de medicamentos vencidos que habían sido descartados junto con otros residuos, fuera de los circuitos establecidos para su tratamiento.

Desde el área municipal remarcaron que este tipo de descarte representa un riesgo tanto para el ambiente como para la salud de las personas. Al quedar en la vía pública, los medicamentos pueden quedar al alcance de transeúntes, niños o animales, que podrían manipularlos o ingerirlos accidentalmente.

La situación también genera un impacto ambiental, ya que los medicamentos no deben ser tratados como residuos comunes ni terminar en los contenedores destinados a la basura domiciliaria.

Cómo se realizó el retiro

Ante el hallazgo, el personal de la Subsecretaría de Ambiente, Naturaleza y Protección realizó la recolección de los medicamentos junto con la empresa Baasa, para garantizar que recibieran un tratamiento adecuado.

Los residuos fueron retirados y trasladados para ser gestionados como residuos patógenos. Posteriormente, serán tratados en un horno pirolítico, mediante un proceso de incineración que permite realizar su disposición final de manera segura.

Desde el municipio insistieron en la importancia de que los vecinos no arrojen medicamentos vencidos en la basura común ni los dejen en la calle.

Dónde llevar los medicamentos vencidos

Para evitar este tipo de situaciones, la Municipalidad de Neuquén cuenta con el programa de Recolección Segura de Medicamentos Vencidos, que permite a los vecinos entregar los remedios que ya no utilizan en las farmacias de la ciudad.

Los establecimientos adheridos cuentan con contenedores rojos especialmente destinados a este tipo de residuos. La entrega es gratuita y permite que los medicamentos sean retirados y tratados mediante un circuito seguro.

Desde la Municipalidad de Neuquén recordaron además que está prohibido arrojar cualquier tipo de residuo en la vía pública y pidieron a los vecinos utilizar los canales habilitados para cada tipo de descarte. La recomendación es especialmente importante en el caso de medicamentos, ya que no solo se trata de evitar la contaminación, sino también de impedir que productos potencialmente peligrosos queden al alcance de personas o animales.