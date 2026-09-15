Pami actualizó el límite de ingresos mensuales para tener la bonificación total de remedios. Los nuevos topes en septiembre 2026 .

Medicamentos gratis de PAMI: cuál es el nuevo tope de ingresos en septiembre 2026 y los requisitos para acceder

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, popularmente conocido como el PAMI , actualizó en septiembre 2026 uno de los requisitos clave para que jubilados y pensionados puedan acceder al subsidio social que otorga medicamentos con 100% de bonificación. Se trata del límite de ingresos mensuales que cada afiliado no debe superar para tener el beneficio.

Los adheridos a la obra social de los adultos mayores que cumplan con las condiciones establecidas pueden solicitar hasta seis medicamentos sin cargo , garantizando la cobertura total de tratamientos especiales como lo indica la legislación vigente.

Para tener la cobertura total en los remedios, los ingresos mensuales de cada afiliado deben ser menores a 1,5 del haber mínimo previsional . En hogares donde el afiliado o un miembro del grupo conviviente sea titular de Certificado Único de Discapacidad (CUD) tendrán que estar por debajo de tres haberes mínimos previsionales.

En septiembre 2026, las jubilaciones tuvieron un aumento de 2,1%, por lo que la mínima llegó a $428.633.

Por lo tanto, el límite de ingresos para acceder al subsidio social de medicamentos quedó establecido en $642.950 mensuales para el común de los afiliados, mientras que se ubicó en $1.285.900 al mes para aquellos con certificado de discapacidad.

Para acceder a medicamentos gratis, los afiliados al PAMI no pueden tener ingresos mensuales superiores a $642.950.

En caso de superar estos límites, pero el costo de los medicamentos indicados para el tratamiento es igual o mayor al 15% de su ingreso previsional mensual, el afiliado puede solicitar la cobertura al 100% en medicamentos por razones sociales a través de un mecanismo de vía de reconsideración. Para ello, PAMI solicitará:

Informe social (Disposición 7339/GPSyC/13).

Escala de vulnerabilidad Socio-sanitaria (Disposición 306/GPSyC/05).

Revalidación médica.

Cuáles son los otros requisitos para tener el 100% de bonificación

De todos modos, cumplir con el requisito económico no garantiza por sí solo la aprobación del beneficio. Se deben cumplir otros requisitos, entre ellos:

No estar afiliado a medicina prepaga.

No poseer más de un inmueble.

No poseer aeronaves ni embarcaciones de lujo.

No poseer vehículo con menos de diez años de antigüedad, salvo hogares donde el afiliado o un miembro del grupo conviviente es titular de Certificado Único de Discapacidad (CUD).

No ser titular de activos societarios que evidencien capacidad económica plena.

El PAMI bonifica el 100% de medicamentos para enfermedades consideradas crónicas y graves.

Qué medicamentos otorga gratis el PAMI en agosto 2026

Los afiliados a la obra social de los adultos mayores pueden acceder a la bonificación del 100% en medicamentos para enfermedades consideradas crónicas y graves. Entre remedios bonificados se encuentran:

Medicación para el tratamiento de la diabetes, incluyendo insulina, hipoglucemiantes orales y tiras reactivas.

Fármacos destinados a pacientes con cáncer.

Tratamientos oncohematológicos.

Medicación para personas con hemofilia.

Tratamientos para VIH y hepatitis B y C.

Fármacos para pacientes trasplantados.

Medicamentos para trastornos hematopoyéticos.

Tratamientos para la artritis reumatoidea.

Medicación para enfermedades fibroquísticas.

Fármacos oftalmológicos de aplicación intravítrea.

Tratamientos para la osteoartritis.

Medicamentos para la insuficiencia renal crónica y el hiperparatiroidismo.

La obra social actualiza todos los meses el límite de ingresos para acceder a medicamentos gratis.

Cómo tramitar la gratuidad de medicamentos que no tienen el 100% de bonificación

El PAMI ofrece descuentos de entre el 40 y el 80% en remedios de uso común. En el caso de los afiliados que no lleguen a cubrir el costo de esos medicamentos pese a esa rebaja, pueden solicitar fármacos con 100% de bonificación por cantidad. La gestión de acceso al subsidio de PAMI para recibir medicamentos gratuitos se hace de forma online. Los pasos a seguir son estos: