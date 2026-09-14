Confirmaron la fecha del pago de bono y ropa de trabajo para estatales y docentes: de cuánto es

El Gobierno de Neuquén informó la fecha de pago de la suma extraordinaria establecida en el Acta Acuerdo 2026.

En los próximos días, los estatales de Neuquén cobrarán la suma extraordinaria establecida en el Acta Acuerdo 2026, según informó el Gobierno provincial. Además, el gobierno de la provincia también hará efectivo el pago de la compensación por Ropa de Trabajo correspondiente al segundo semestre del año.

El monto por Ropa de trabajo será de $311.480 y el bono de $410.000 que alcanza a todos los empleados públicos provinciales del Poder Ejecutivo, incluido el sector pasivo por las proporciones establecidas en la ley.

Para los trabajadores docentes activos, el monto dependerá de la carga horaria. En los cargos de 35 y 40 horas , la suma será de $820.000 , mientras que para los cargos de 30 horas corresponderán $492.000 . En tanto, quienes tengan cargos de 15, 20 y 25 horas recibirán $410.000 , y para los cargos de 10 horas el monto será de $164.000 . En el caso de quienes trabajan por horas cátedra , el pago será de $22.700 por cada hora .

El pago se concretará el próximo 18 de septiembre. Desde ATEN también precisaron que los docentes jubilados cobrarán el 80% del monto correspondiente a los trabajadores activos.

Ropa de trabajo

La compensación por ropa de trabajo lo percibirán los trabajadores encuadrados en las leyes 3077, 3215, 3326, 3373, 3395, 3475, 3476, 3487, 3523, 3524, 3543, 3546, 3548 y 3549 y la Policía provincial.

Quedarán excluidos de la compensación los trabajadores del ISSN y CIPPA de la Ley 3373, y de los Convenios de EPEN y EPAS. En el caso del Convenio Colectivo de Trabajo de la Ley 3524 (Eproten), bajo la modalidad de Temporada, percibirán este concepto quienes se encontraban activos a la firma del acuerdo de incremento salarial.

Los importes serán depositados en las cuentas que los trabajadores de la administración pública provincial poseen en el Banco Provincia del Neuquén (BPN).

ATEN y el Gobierno acordaron la devolución de los descuentos

La tensión entre los trabajadores de la educación y el Gobierno provincial por las devoluciones de los descuentos salariales de agosto encontró el martes pasado un principio de solución, luego de una jornada de reclamos y movilizaciones. Sin embargo, algunos docentes todavía no habían cobrado la totalidad de los montos, lo que generó preocupación.

La fecha tope para que el Ejecutivo acreditara el dinero adeudado vencía ese martes, pero durante las primeras horas de la mañana los depósitos todavía no se habían efectivizado. Ante la falta de novedades, la conducción de ATEN se presentó en las puertas del Ministerio de Economía, Producción e Industria para exigir respuestas.

La situación se tensó cuando los manifestantes encontraron el edificio cerrado. Desde el gremio interpretaron el gesto como una falta de voluntad de diálogo y advirtieron que, si no había respuestas, podrían endurecer las medidas de fuerza en toda la provincia.

La movilización de ATEN por los descuentos.

Finalmente, la presión gremial derivó en la apertura de una mesa de negociación que se extendió hasta pasadas las 16. Representantes del Poder Ejecutivo y la conducción de ATEN firmaron un acta acuerdo para avanzar con la devolución de los descuentos.

Según el documento, la mayoría de las devoluciones ya se encontraban regularizadas y las acreditaciones bancarias habían comenzado a concretarse desde las 15 del martes. El proceso continuó durante varias horas y también durante el miércoles, hasta completar los reintegros.

Para los establecimientos cuyos casos todavía se encontraban en revisión, el Gobierno se comprometió a aplicar los mecanismos administrativos necesarios para lograr la restitución total del dinero en un plazo máximo de 48 horas, con seguimiento conjunto entre las partes.