Purga récord en Neuquén con siete estatales despedidos en un día: policías, faltadores en el exterior e incumplidores

El gobierno provincial acelera con la política de tolerancia cero. Rolando Figueroa concretó los despidos a través de diversos decretos. ¿Quiénes son?

La purga de ñoquis, indisciplinados y otros incumplidores que puso en marcha el gobierno de Rolando Figueroa alcanzó su récord, en las últimas horas, con siete despidos en un día, concretados este lunes.

Entre los que fueron alcanzados por la tolerancia cero, hay policías que no cumplieron con sus obligaciones, profesionales de la salud que se despojaron de sus responsabilidades y otros estatales que no dieron la talla frente a los estrictos controles y auditorías que rigen en la administración pública provincial neuquina.

En el gobierno provincial presentan esta estrategia -que acumula una cifra importante de despidos y exoneraciones- como parte del fin de los privilegios y otras decisiones que llegaron para establecer un cambio de época y ponerles fin a los vicios de la llamada vieja política.

Estaba en Estados Unidos

Una de las sanciones de cesantía recayó sobre la ahora ex agente Flavia Alejandra González, quien se desempeñaba como jefa de Gastroenterología del Hospital Castro Rendón, de la ciudad de Neuquén. Le endilgaron abandono de cargo, por no haber retomado sus actividades a partir el primero de marzo de 2024, hasta la fecha de inicio del sumario, el 11 de septiembre del mismo año, tras haber finalizado su licencia sin goce de haberes.

En el expediente consta que la agente no se presentó a la primera audiencia indagatoria. Pero luego envió un correo electrónico en el que explicó que no podía asistir debido a “su participación diaria en una capacitación en Estados Unidos”.

La mujer dijo haber renunciado a su cargo; entonces le pidieron que remitiera el mail donde se encontraba la documentación referida a esa renuncia, pero “no hubo respuesta”.

“En su defensa planteó haber ofrecido servicios a distancia, pero eso no concuerda con el régimen legal provincial”, se destacó en el documento oficial y se agregó que la conducta de esta ahora ex empleada “resultó sumamente perjudicial” para el centro asistencial. “Situaciones como la descripta no deben ser toleradas, ya que pueden generar un precedente negativo para el resto del personal, que sí trabaja y cumple asiduamente con sus obligaciones de empleo público, además genera un perjuicio en el servicio de salud, y con ello a la comunidad”, concluyó.

Otro de los despedidos fue el ahora exagente Juan Pablo Villagra, quien se desempeñaba como auxiliar de enfermería en el Hospital Bouquet Roldán, de la ciudad de Neuquén. También le endilgaron abandono de cargo por ausencias continuas e injustificadas durante el período comprendido entre el 26 de julio y el 13 de agosto de 2024.

En el expediente se destacó que “es indispensable recordar que la buena fe, el compromiso y la dedicación son valores fundamentales en cualquier ámbito laboral, y el incumplimiento de las obligaciones laborales puede acarrear consecuencias graves tanto para el individuo como para la institución a la que pertenece”.

La tercera cesantía en el ámbito de la salud alcanzó a la ahora ex agente Araceli Lilen Ferreyra quien era enfermera del Hospital “Dra. Alicia Cruz” de San Patricio del Chañar. Le contabilizaron ausencias continuas e injustificadas en distintas semanas de junio, julio, agosto, noviembre y diciembre de 2024. Le habían iniciado cuatro sumarios administrativos.

Policías despedidos

Otro de los despedidos que se concretaron en las últimas horas es el del ex sargento Osvaldo Américo Fuentes, a quien le acreditaron una falta administrativa prevista en el Reglamento del Régimen Disciplinario Policial. En virtud de eso la Jefatura de Policía solicitó que fuera separado de la fuerza.

Sobre este ex suboficial pesaba una denuncia por la presunta comisión de violencia familiar formulada el 7 de septiembre de 2024, en la localidad de Zapala. Los hechos dieron lugar a una causa judicial por “amenazas, lesiones agravadas y tentativa de abuso sexual”, a raíz de ello se inició el correspondiente sumario administrativo que decantó el despido. “Las transgresiones debidamente probadas, resultan incompatibles con el accionar y las conductas exigibles al personal policial”, dijeron los auditores.

La causa penal y el sumario administrativo corrieron, naturalmente, por cuerdas separadas.

Otra de las despedidas es la ex cabo escalafón oficinista, Sabrina Andrea Bustamante Roncallo, debido a que registró un total de 75 días de arresto policial, en virtud de distintas indisciplinas.

También fue sancionada con cesantía la ahora ex sargento Rocío Ayelén Quintonahuel a quien le comprobaron “inasistencia al servicio”. En el expediente se indicó que “habiendo gozado de licencia excepcional sin goce de haberes otorgada el 10 de julio de 2024 y con vencimiento operado el 10 de enero de 2025, no se reincorporó al servicio sin invocar causa justificada”.

Faltadora expulsada

La séptima despedida de los cuadros de la administración pública provincial es la ex agente Micaela Nahir Barberis, quien era planta permanente del ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, por haber faltado en forma injustificada a su puesto laboral en distintas oportunidades. Puntualmente, desde el 9 de enero al 9 de febrero, del 14 de febrero al 27 de marzo, del 3 al 30 de abril y del 2 al 31 de mayo de 2024, “acreditándose el abandono de cargo”.

Como en todos los casos, se activaron los mecanismos para recuperar las sumas que cobró (o pudo haber cobrado) sin haber trabajado; y se dejó en claro que, si no lo devuelve, el Gobierno le dará intervención a la Fiscalía de Estado a fin de iniciar las actuaciones judiciales que correspondan.

“La sumariada fue citada a prestar declaración indagatoria pero no compareció”, se explicó en el expediente de esta jornada récord.