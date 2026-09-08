Sigue el frío bajo cero en Neuquén: ¿En qué momento subirá la temperatura?

La jornada comenzó con temperaturas muy bajas, pero el termómetro tendrá una fuerte recuperación y llegará a 19 grados durante la tarde.

Sensación térmica bajo cero en Neuquén: del frío de la mañana a una tarde de casi 20 grados

La ciudad de Neuquén arrancó este martes con frío intenso y sensación térmica bajo cero , pero el panorama cambiará de manera marcada durante el día. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura subirá rápidamente y alcanzará una máxima de casi 20°C durante la tarde, con cielo parcialmente nublado, pero sin lluvias previstas.

La diferencia entre el comienzo y el cierre de la jornada será uno de los principales datos del tiempo en la ciudad de Neuquén. Mientras las primeras horas estuvieron dominadas por las bajas temperaturas, durante la tarde el ambiente será mucho más templado.

El ingreso de aire frío se siente especialmente durante las primeras horas de este martes. La temperatura mínima prevista para Neuquén estuvo por debajo de los -2°C, con una sensación térmica de -3 °C a las 6 de la mañana.

El SMN prevé para la mañana cielo algo nublado y vientos del sector oeste, con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de precipitaciones será nula.

AGUSTIN MARTINEZ

La temperatura subirá rápido

El dato más importante del pronóstico para este martes es la amplitud térmica. Después de una mañana fría, el termómetro comenzará a subir con el avance de las horas.

Para después del mediodía, el SMN anticipa cielo algo nublado y vientos del oeste de entre 13 y 22 km/h. La temperatura llegará a los 19°C, convirtiendo a la tarde en el período más agradable de la jornada.

De esta manera, el frío de las primeras horas no se mantendrá durante todo el día. La recuperación será significativa y la tarde tendrá registros propios de una jornada templada de comienzos de septiembre.

El viento durante la mañana tendrá velocidades de entre 7 y 12 km/h y por la tarde aumentará levemente, con registros previstos de entre 13 y 22 km/h, sin ráfagas significativas.

Hay una ola de frío polar en toda la provincia pero se necesitan ciertas condiciones para que caiga nieve en la ciudad.

La visibilidad será buena y la humedad se mantendrá relativamente baja después de un invierno marcado por la inestabilidad.

Cómo termina el día

Durante la noche la temperatura comenzará nuevamente a descender, aunque el cierre de la jornada será mucho más templado que el comienzo. El SMN prevé alrededor de 13°C durante la noche, con viento del sudoeste de entre 13 y 22 km/h. No se esperan lluvias para ese período.

Así, el martes tendrá un marcado contraste térmico en Neuquén: una mañana con sensación de frío bajo cero y una tarde que llegará hasta los 19 grados.

De esta manera, el pronóstico para la región indica para este martes una marcada amplitud térmica en Neuquén, con una mañana fría y sensación térmica bajo cero. Durante la tarde, la temperatura ascenderá hasta los 19°C. No se esperan lluvias y el viento será moderado, aunque aumentará su intensidad durante las horas de mayor temperatura.