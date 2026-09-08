Dolor por la joven de 16 años que murió tras ser atropellada por un colectivo: era hija de un municipal

La muerte de la menor golpea de lleno a la familia municipal de Zapala. El intendente eligió sus cuentas sociales para comunicar el deceso y decretar dos días de duelo.

Zapala amaneció en medio de un torbellino de dolor y consternación. La tragedia que se cobró la vida de una adolescente de 16 años en el Alto no es un hecho más en la estadística vial: enluta de lleno a la familia municipal y conmueve a toda la comunidad.

Pasada la medianoche, y cuando aún regía un fuerte hermetismo oficial por parte de la Justicia, fue el propio intendente Carlos Koopmann quien eligió sus redes sociales personales para dar a conocer la triste noticia. No lo hizo a través de la página oficial de la Municipalidad de Zapala, sino desde su perfil, con un mensaje cargado de emotividad.

"Termina un día de profunda tristeza para nuestra comunidad, por el trágico fallecimiento de Nicol Montecino, hija de un compañero municipal . Con hondo pesar, acompañamos a Daniel, a su familia y a todos sus seres queridos, en este momento de dolor, rogando a Dios por el eterno descanso de su alma. Además, hemos dispuesto dos días de duelo y la suspensión de actos oficiales en la ciudad", publicó el jefe comunal.

Según pudo saber este medio, Daniel Montecino, padre de Nicol, formaría parte del cuerpo de inspectores municipales, lo que explica el fuerte impacto que la noticia generó puertas adentro del municipio.

De una ciudad consternada a una familia municipal golpeada en lo más íntimo.

Duelo en la ciudad y en la escuela

A la par del mensaje del intendente, dos instituciones centrales de Zapala adhirieron al duelo.

La Cooperativa de Energía Eléctrica de Zapala (CEEZ) emitió un comunicado en la madrugada: "Con profundo pesar, acompañamos a nuestra comunidad ante el trágico fallecimiento de Nicol Montecino. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y seres queridos. La CEEZ adhiere al duelo dispuesto por la Municipalidad".

A su vez, la comunidad educativa de la EPET 15, donde Nicol cursaba 3ro 2da, confirmó su identidad como estudiante de la institución y anunció la suspensión de las actividades escolares por duelo durante 48 horas. "Acompañamos en este tristísimo momento de profundo dolor y pesar a la familia de nuestra estudiante ante su irreparable pérdida", señalaron.

El caso: qué se sabe y qué investiga la fiscalía

El siniestro ocurrió alrededor de las 18 del lunes en la intersección de La Pampa y Pollero, a metros del barrio Independencia, en pleno Alto zapalino.

Por allí circulaba una bicicleta en la que iban Nicol Montecino, de 16 años, y un adolescente de 15. En ese cruce, por causas que son materia de peritajes, colisionó con un colectivo del TUMZA, el transporte urbano municipal.

Producto del impacto, Nicol perdió la vida en el lugar. Su acompañante resultó herido y permanece internado en el hospital local.

En el caso interviene la fiscal Marina Díaz, con la supervisión del fiscal jefe Matías Álvarez. Desde el Ministerio Público Fiscal dispusieron la autopsia -que se realizará hoy en la ciudad de Neuquén-, el secuestro de las cámaras de seguridad de la zona, pericias accidentológicas y mecánicas sobre ambos rodados, entrevistas a vecinos y a pasajeros del colectivo, y la toma de muestras de sangre al chofer.

Tanto el micro urbano como la bicicleta quedaron secuestrados. Por disposición de la fiscal, el conductor permanece detenido.

El hecho vuelve a poner bajo la lupa al Alto, un sector de crecimiento exponencial con obras recientes de pavimentación, y a la siniestralidad vial con el transporte urbano como protagonista. A solo tres cuadras de este lugar, el 16 de noviembre de 2006, una nena de 3 años murió aplastada por un colectivo de la empresa Nueva Línea, la prestataria del servicio urbano de ese entonces.

Veinte años después, la historia se repitió.