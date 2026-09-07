Devastador incendio destruyó un hotel en Nevados de Chillán: más de 150 huéspedes evacuados.

Las autoridades indicaron cuál es la sospecha acerca del origen de las llamas que consumieron el edificio principal, cafetería, bodegas, escuela de Ski y vehículos.

Un devastador incendio se desató en un hotel Alto Nevados de Chillán , en Chile. El fuego destruyó prácticamente todo el complejo, debido a que se propagó rápidamente por el fuerte viento Puelche.

De acuerdo con información del delegado presidencial, Diego Sepúlveda, los trabajadores y huéspede s del hotel fueron evacuados. "Las 150 personas pasajeras que se encontraban están bien, en buenas condiciones. Han sido llevadas a otros hoteles del sector", señaló.

Voluntarios de los cuerpos de Bomberos de la comuna Pinto trabajaron durante varias horas en el combate del fuego que se desató en la zona de Ñuble.

Las llamas afectaron el edificio principal, cafetería, bodegas, escuela de Ski, área de rental y vehículos que se encontraban en los altos.

El gobernador regional de Ñuble, Alejandro Aguilera, explicó en Meganoticias Prime que el viento puelche ha dificultado el control del incendio. "No hay víctimas de este lamentable incendio. La mala noticia es que el fuego se ha propagado con bastante fuerza en medio de una alerta por viento Puelche", detalló.

Asimismo, indicó que las llamas se originaron en el quinto piso del hotel: "La causa está en investigación, se presume que puede haber sido un desperfecto eléctrico y todo se complicó con el viento", aseguró.

20 unidades de bomberos intentaron frenar el avance del fuego

A través de un comunicado, el hotel Alto Nevados de Chillán se refirió a la situación y confirmó que "la seguridad y el bienestar de todas las personas han sido nuestra prioridad absoluta".

Cerca de 150 personas fueron evacuadas, entre huéspedes y trabajadores. No se reportaron personas lesionadas, aunque una persona fue trasladada preventivamente al Hospital Clínico Herminda Martín de Chillán debido a una condición de salud.

Un bombero también presentó un cuadro de estrés térmico mientras se desarrollaba el operativo. Fue atendido en la enfermería del complejo y posteriormente se informó que se encontraba en buen estado.

"Confirmamos que todos nuestros huéspedes han sido evacuados con éxito y se encuentran a salvo. En este momento, nuestro personal se mantiene en estrecha coordinación y trabajando en conjunto con el Cuerpo de Bomberos de Las Trancas, quienes se encuentran en el lugar realizando las labores necesarias para controlar y extinguir el fuego", añadieron.

En la emergencia trabajaron 20 unidades de Bomberos, provenientes de distintas comunas de Ñuble.

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El trabajo no terminó durante la noche. Tres carros de Bomberos y un camión aljibe permanecieron preventivamente en el sector ante la posibilidad de una reactivación del fuego.

Durante este lunes 7 de septiembre está previsto que continúen las labores de extinción y que personal del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) realice las pericias destinadas a determinar dónde y cómo comenzó el incendio que terminó destruyendo el Hotel Alto Nevados y otras dependencias del complejo.