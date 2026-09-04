Los polémicos videojuegos que lanzó la Casa Blanca: deportar inmigrantes y construir un muro fronterizo

La Casa Blanca convirtió algunas de las principales banderas políticas de Donald Trump en videojuegos . Entre ellas está su ofensiva migratoria, mientras otro invita a levantar un muro para frenar una supuesta “horda” que se aproxima.

Los juegos forman parte de Arcade, una nueva sección del sitio oficial de la Casa Blanca que reúne cinco videojuegos de estética retro diseñados para promocionar distintas iniciativas del gobierno republicano.

La propuesta desató rápidas críticas de organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, que acusaron a la administración de banalizar las detenciones y deportaciones masivas.

Uno de los más polémicos es “Río Run”, inspirado en el clásico Snake. El jugador debe mover por la pantalla a un personaje que persigue y reúne a personas que pretenden cruzar el Río Grande, en la frontera entre Estados Unidos y México, para luego expulsarlas del país. La propia Casa Blanca aloja el juego en su página oficial.

Otro, llamado “Build the Wall”, adopta una dinámica similar a Tetris: el objetivo es apilar bloques para construir una barrera fronteriza. En la pantalla aparece la consigna “Zombie Border Siege”, en línea con el lenguaje provocador que la administración utiliza desde hace meses para presentar su política migratoria.

La reacción de organizaciones civiles fue inmediata

“Me da asco. Llevan años jugando con la vida de la gente y ahora hacen un videojuego con sus acciones”, dijo a AFP Amérika García Grewal, codirectora de Frontera Federation, una organización con sede en Texas.

“Quienes lo diseñaron han perdido de vista lo que significa ser humano y preocuparse por los demás”, agregó.

La Casa Blanca defendió la iniciativa y afirmó, en una declaración enviada a AFP, que los juegos buscan remarcar el contraste entre una cultura que describió como “divertida” y “exitosa” y lo que calificó como la “oscura visión socialista” de los demócratas.

La sección Arcade no se limita a inmigración. Según AP, también incluye “Supply Line”, una adaptación de Tapper vinculada a la agenda de salud Make America Healthy Again; “Flappy Bill”, en el que un águila transporta un proyecto de ley sobre Washington; y “Trump Savings Tycoon”, centrado en las cuentas de ahorro impulsadas por el gobierno para los niños nacidos durante el mandato presidencial.

La Casa Blanca promocionó además el lanzamiento con videos en sus canales oficiales y una estética inspirada en las antiguas consolas de videojuegos, una nueva muestra de una estrategia de comunicación que busca trasladar el lenguaje de las redes sociales y los memes a los canales institucionales de la presidencia.

La polémica llega, sin embargo, en un contexto especialmente sensible. El gobierno de Trump viene intensificando su campaña de arrestos y deportaciones de inmigrantes en situación irregular. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó esta semana que ICE arrestó a casi 51.000 personas en agosto, una cifra récord para un solo mes, según la propia agencia.

Al mismo tiempo, las autoridades migratorias han utilizado cada vez con mayor frecuencia imágenes de detenidos y deportados como parte de su comunicación pública, un enfoque denunciado por organizaciones de derechos humanos como degradante y deshumanizante.

En uno de los episodios más recientes, el DHS difundió imágenes de inmigrantes haitianos esposados durante un proceso de deportación después de que Washington revocara una protección migratoria que les permitía permanecer legalmente en Estados Unidos.