Marcelo Guagliardo y otros 3 sindicalistas neuquinos formarán parte de la dirigencia nacional de los docentes

La Lista Celeste Violeta ganó la conducción de la CTERA con el 77% de los votos. Los neuquinos dirigirán la central junto a Sonia Alesso y Roberto Baradel.

La elección nacional de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA ) dejó un resultado de especial relevancia para Neuquén . La Lista Celeste Violeta, encabezada por Sonia Alesso y Roberto Baradel, se impuso con cerca del 77 por ciento de los votos y continuará al frente de la organización durante los próximos cuatro años. Entre quienes integrarán la nueva conducción nacional habrá cuatro representantes de ATEN : Marcelo Guagliardo , Pablo Grisón , Emilse Bustos y Marisabel Granda.

Para el sindicato docente neuquino, la presencia de cuatro dirigentes en la estructura nacional significa llevar la discusión de los problemas de la provincia a un espacio en el que se debaten las principales políticas educativas del país. Para Guagliardo, histórico dirigente de ATEN y exsecretario general del gremio, se trata además de una nueva etapa en su recorrido sindical, luego de haber dejado la conducción provincial.

“La importancia de que nosotros integremos la lista que ganó la CTERA tiene que ver con que va a llegar la voz de los docentes de Neuquén a un espacio nacional que tiene como finalidad discutir los problemas que atañen a la educación en todo el país”, explicó Guagliardo a LM Neuquén .

La presencia neuquina en la conducción nacional adquiere relevancia en un contexto en el que, según planteó el dirigente, las decisiones del Gobierno nacional tienen consecuencias directas sobre las provincias y sobre el funcionamiento cotidiano del sistema educativo.

Entre los temas que deberán atravesar la agenda de la nueva conducción aparecen la discusión por la convocatoria o no a una Paritaria Nacional Docente, el financiamiento educativo y el impacto de la eliminación de distintos fondos nacionales que llegaban a las provincias.

Guagliardo puso como ejemplo la pérdida del Fondo Nacional de Incentivo Docente, cuya eliminación obligó a las provincias a asumir recursos que anteriormente eran aportados por Nación.

“Nosotros perdimos, en Neuquén, el incentivo docente, que representa alrededor de un 7 por ciento. Eso hoy lo está poniendo la Provincia. Si lo pusiera la Nación, la Provincia tendría ese porcentaje disponible para mejorar los salarios de los trabajadores de la educación”, sostuvo.

La voz de Neuquén en una discusión nacional

Para el dirigente neuquino, formar parte de la conducción de CTERA permitirá trasladar al plano nacional discusiones que muchas veces tienen consecuencias concretas en las escuelas de Neuquén.

Si bien reconoció que la provincia cuenta con una situación económica diferente a otras jurisdicciones por los recursos vinculados a Vaca Muerta, remarcó que eso no significa que Neuquén pueda prescindir del financiamiento nacional.

Sonia Alesso, secretaria General de la CTERA. Foto Claudio Espinosa.

“Los fondos de Nación repercuten en todo el país. Obviamente, en menor medida en provincias como Neuquén, que tienen una situación circunstancial mejor que otras por Vaca Muerta, pero aun así necesitamos los fondos nacionales para abastecer al sistema”, afirmó.

Guagliardo recordó que una parte importante de la infraestructura escolar neuquina fue construida con recursos nacionales. Según señaló, desde 2005 y hasta 2024, aproximadamente el 60 por ciento de las escuelas que se construyeron en la provincia contó con financiamiento de Nación.

Sin embargo, aseguró que desde entonces esos recursos dejaron de llegar y la Provincia debió absorber gastos que antes eran cubiertos desde el Gobierno nacional.

En ese sentido, consideró que recuperar el financiamiento educativo nacional será uno de los desafíos centrales de la nueva conducción de CTERA, no sólo para Neuquén sino especialmente para aquellas provincias que no cuentan con recursos propios suficientes para afrontar las necesidades de sus sistemas educativos.

La situación, indicó, es todavía más compleja si se tiene en cuenta la reducción del presupuesto educativo nacional. Guagliardo aseguró que entre 2023 y 2026 hubo una caída del 78 por ciento del presupuesto destinado a educación a nivel nacional.

Guagliardo, una nueva etapa después de ATEN

La elección de CTERA también representa un nuevo capítulo en la trayectoria sindical de Marcelo Guagliardo. Después de haber sido durante años una de las principales figuras de ATEN y de haber encabezado la conducción provincial, ahora volverá a ocupar un lugar de representación, aunque desde un escenario diferente: el de la conducción nacional de la docencia.

Su candidatura, según había señalado la propia conducción de ATEN durante la campaña, tuvo como uno de sus objetivos fortalecer la representación patagónica dentro de la Junta Ejecutiva de CTERA.

Los docentes neuquinos votaron en las elecciones de la CTERA.

Junto a él estarán Pablo Grisón, Emilse Bustos y Marisabel Granda. Los cuatro dirigentes cuentan con trayectoria dentro del sindicalismo docente neuquino y tres de ellos asumirán por primera vez una representación en la conducción nacional.

Para Guagliardo, la llegada de dirigentes de Neuquén a CTERA no implica dejar de lado los problemas locales, sino precisamente llevarlos a un espacio más amplio de discusión.

Uno de ellos es la cuestión salarial. Aunque reconoció que los docentes neuquinos tienen uno de los salarios más altos del país, advirtió que el costo de vida en la provincia genera dificultades concretas para las familias.

“Nosotros también tenemos problemas salariales. Tenemos el salario más alto de la Argentina, pero con los costos que tiene Neuquén se hace difícil asumir los gastos para una familia docente”, señaló.

Destacó, además, el acuerdo vigente entre ATEN y el Gobierno provincial, que contempla actualizaciones trimestrales y el pago de sumas extraordinarias.

“Es una conquista de ATEN en las mesas de negociación, aprobada por la inmensa mayoría de los docentes de Neuquén, y hoy está vigente”, indicó.

De todos modos, consideró necesario que la Provincia convoque nuevamente a una mesa de negociación para discutir la evolución de los salarios y las necesidades de las familias docentes.

Una elección nacional con un resultado diferente en Neuquén

Aunque la Lista Celeste Violeta logró una amplia victoria a nivel nacional, el resultado fue diferente dentro de Neuquén. En la provincia, la lista Multicolor se impuso en la elección local para elegir representantes a CTERA.

Desde la lista Multicolor de Neuquén, la actual secretaria general de ATEN capital Valeria Benavidez destacó que en estas elecciones de CTERA a nivel provincial derrotaron por 4.699 votos a la lista Celeste-violeta que obtuvo 3.329 votos.

"Ganamos en seccionales como Zapala, Centenario, Añelo, San Martin, Junín, Chocón, en la Capital Neuquina la diferencia supera los 1512 votos a favor de la Multicolor", afirmó.

Claudio Espinoza

Los dirigentes de ese sector del gremio docente nequino, que dirige la capital, consideraron que el resultado es "un duro golpe al gobierno de Rolando Figueroa y a la burocracia del TEP, que a nivel nacional se referencia en la Celeste-Violeta de Alesso-Baradel, y Guagliardo en Neuquén que son garante del ajuste y de las reformas del gobierno nacional de Milei y los gobernadores".

Para Guagliardo, esa diferencia no debe interpretarse como una pérdida de respaldo hacia los dirigentes neuquinos que integraron la lista ganadora a nivel nacional, sino que responde también a la distancia que muchos docentes perciben respecto de la organización nacional.

“A nivel nacional ganamos y la Multicolor ganó en Neuquén. Es el mismo resultado de hace cuatro años”, explicó.

Según indicó, la participación también fue considerablemente menor que en las elecciones internas de ATEN. En esta oportunidad votó alrededor del 43 por ciento del padrón, una cifra que, según afirmó, representa cerca de un 30 por ciento menos de participación que en una elección provincial del sindicato.

“Cuando se elige algo nacional, CTERA parece algo lejano para los compañeros. Entonces hablar de CTERA es más difícil. Por eso hicimos una campaña para instalar esa lucha”, sostuvo. El dirigente consideró que la menor participación ayuda a explicar el resultado local y rechazó que se trate de una cuestión vinculada exclusivamente a las figuras que integraron la lista.

“Yo creo que no es que no nos apoyan. A nosotros nos eligieron siete veces los compañeros de Neuquén. No es un apoyo personal. Lo que suena lejano es la organización de CTERA, entonces el asunto está ahí. No pasa por los dirigentes que estamos en la lista ni por un tema local”, afirmó.

Guagliardo recordó que hace cuatro años se produjo una situación similar, con una victoria de la Multicolor en Neuquén en una elección nacional, aunque posteriormente su sector volvió a imponerse en elecciones internas provinciales.