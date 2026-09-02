Neuquén ya vive la previa de la Copa Davis con capacitaciones gratuitas y un plan de desarrollo

Argentina enfrentará a Turquía en el Ruca Che en el último fin de semana de agosto, pero las actividades comienzan esta semana.

La llegada de la Copa Davis a Neuquén trascenderá el evento deportivo de fin de semana para transformarse en una plataforma de desarrollo regional . A través de una labor mancomunada entre la Asociación Argentina de Tenis (AAT) , la Federación Neuquina de Tenis , el Gobierno de la Provincia del Neuquén y la Municipalidad de Neuquén , la capital provincial albergará una agenda de actividades formativas, clínicas y acciones sociales con el objetivo de consolidar el tenis a nivel local antes y después de la competencia internacional.

En la zona el deporte tiene muchos adeptos en las diferentes categorías y la idea es fortalecer, sobre todo en las divisiones formativas y competitivas.

El puntapié inicial del programa se dará este sábado 5 de septiembre , de 10:00 a 13:00 horas, en el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) con la jornada gratuita "Introducción a la Biomecánica y su importancia en la formación deportiva". La capacitación estará a cargo de Daria Kopsic , ex N°1 de Argentina y Sudamérica, exjugadora de Roland Garros, Wimbledon y Forest Hills , y una de las referentes de la biomecánica aplicada al tenis más destacadas en el ámbito internacional.

El seminario de Kopsic —quien fuera Directora de Capacitación de la AAT y entrenadora de la ITF con ocho títulos de Grand Slam en su haber— estará dirigido a entrenadores, preparadores físicos, kinesiólogos, atletas y público general.

Durante el encuentro, la especialista abordará un enfoque técnico centrado en el biotipo y la individualidad de cada jugador, alejándose de los patrones estandarizados de enseñanza. Para asistir, los interesados deben inscribirse a través del Instagram oficial de la entidad organizadora (@fntneuquen).

La propuesta integral diseñada por las instituciones busca dejar un impacto duradero en la comunidad deportiva, combinando el perfeccionamiento de los profesionales locales con la promoción del tenis juvenil e inclusivo. En ese marco, la programación contempla campus de formación para las nuevas generaciones, clínicas en los barrios y actividades sociales abiertas.

Maria Isabel Sanchez

Además, la previa de la serie incluirá momentos emblemáticos para el público local: un grupo de niños y jóvenes de la región tendrá acceso a los entrenamientos del equipo argentino de Copa Davis, mientras que el día del sorteo oficial se realizarán actividades comunitarias especiales en el Espacio Domuyo. De este modo, la provincia se prepara para recibir la elite del tenis mundial asentando las bases para el crecimiento de la disciplina en Neuquén.

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En singles, el equipo será liderado por Francisco Cerúndolo (25° del ranking mundial), quien acumula 11 participaciones coperas y atraviesa su mejor temporada: ganó el ATP 250 de Buenos Aires y el ATP 500 de Queen's sobre césped. Lo acompañarán Thiago Tirante (42°), que viene de vencer a Novak Djokovic en Cincinnati y a Taylor Fritz en Montreal, y que escaló desde el puesto 106° al 42° en lo que va del año, el ascenso más significativo del tenis argentino en 2026; y Mariano Navone (48°), quien regresa al equipo tras lograr su primer título profesional en Bucarest y victorias ante rivales Top en canchas duras.

En dobles estarán Guido Andreozzi (15° en la especialidad), ganador del Masters 1000 de Indian Wells y finalista en Madrid este año, y Andrés Molteni (61°), con diez series disputadas con la camiseta nacional. La ausencia más notoria es la de Horacio Zeballos, 3° del ranking mundial de dobles, descartado por "temas personales y un proceso migratorio", según explicó Frana.