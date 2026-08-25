Ausentes, novedades y detalles del equipo argentino para la Copa Davis en Neuquén

El combinado nacional enfrentará a Turquía en menos de un mes y este martes salió la lista oficial de convocados.

Se terminó el misterio y a cuatro semanas de la serie d e Copa Davis contra Turquía en Neuquén , Javier Frana confirmó a los cinco convocados que pisarán el Ruca Che. El evento generó gran expectativa en la región y uno de los puntos más importantes en la previa era conocer a los nombres de los protagonistas.

El capitán argentino estuvo en permanente contacto con los representantes nacionales, que ahora se encuentran en la gira previa al US Open. En ese contexto informó la convocatoria.

Por un lado, la presencia de Francisco Cerúndolo, 25 del ranking y mejor raqueta argentina, era la más esperada por los fanáticos, más allá de que en las últimas semanas no tuvo buenos partidos.

Los otros dos singlistas justificaron su convocatoria atravesando el mejor momento de sus respectivas carreras. Thiago Tirante (42°), derrotó hace apenas algunos días a Novak Djokovic en Cincinnati y a Taylor Fritz en Montreal, subiendo desde el puesto 106° al 42° en lo que va del año. Eso lo transforma en el tenista que más lugares escaló en la temporada.

Por su parte, Mariano Navone (48°), vuelve a representar al país después de ganar su primer título profesional en Bucarest y con triunfos ante rivales importantes en superficie rápida.

En cuanto a los singlistas ausentes están Tomás Martín Etcheverry en el puesto 31, a Sebastián Báez (50°), y Francisco Comesaña (122). Los tres integraron el equipo en diferentes momentos, pero no estuvieron en la misma consideración que los convocados.

El otro ausente, por diferentes motivos

En la difusión oficial de la Asociación Argentina de Tenis, Frana reconoció que Horacio Zeballos, 3° del ranking mundial de dobles, fue descartado por "temas personales y un proceso migratorio".

El habitual compañero del español Marcel Granollers es un deportista top mundial desde hace años en el tenis de duplas y su ausencia no deja de ser significativa.

De todas formas, los doblistas convocados para enfrentar a Turquía han hecho lo suyo para ganarse en lugar. Guido Andreozzi (15° en dobles), levantó el trofeo del Masters 1000 de Indian Wells en este 2026 y llegó a la final de Madrid, y Andrés Molteni (61°), con diez series disputadas con la camiseta nacional.

El antecedente de la serie contra Corea

En febrero, Argentina perdió 3 a 2 frente a Corea del Sur como visitante por la Davis. Para esa serie, Frana no contó con todos los jugadores disponibles para elegir, sino que tuvo que maniobrar con los pocos que estaban en condiciones por calendario, lesiones y decisión propia.

"Lo que pasó en Corea fue algo muy excepcional, donde hubo muchos jugadores que tuvieron que tomar la decisión (de no jugar) por la proximidad con el ATP de Buenos Aires, que para nuestros jugadores es muy esperado, porque les pasa una semana al año. Corea chocaba de frente contra toda esa preparación. Fue una situación difícil tanto para los jugadores como para nosotros, que tuvimos la dificultad", describió Javier Frana a LM Neuquén.

"En este caso es una fecha más benévola, creo que jugar en tu país es lindo, es un agregado. Las condiciones están dadas para una libre elección. Estamos contentos, confiados y la idea es estar cerca de todos los jugadores y sus cuerpos técnicos", agregó.