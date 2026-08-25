Qué dice la fuerte denuncia de AFA contra Jonathan Viale tras el escándalo por Nico Paz

El periodista fue denunciado junto a un compañero de TN luego de lo ocurrido tras un video hecho con IA.

Como había avisado hace algunos días, AFA presentó una denuncia contra los periodistas de TN Jonatan Viale y Franco Mercuriali , a quienes acusa de “amenazas” e “instigación pública a cometer un delito” por la difusión de un video realizado con inteligencia artificial.

El material fue emitido el 23 de julio en el programa ¿La ves?, conducido por Viale y transmitido por TN. En la producción, que utilizaba imágenes de figuras reales, aparecían Gianni Infantino y Claudio “Chiqui” Tapia , además de integrantes de la Selección argentina, en una situación ficticia relacionada con la final del Mundial 2026 ante España.

En el video, una representación de Infantino le advertía a la Selección que debía dejarse perder la final , bajo la amenaza de que, en caso contrario, Tapia “iría preso” y Nico Paz sería víctima de violencia sexual .

Una vez terminado el segmento, la transmisión mostró a Viale y Mercuriali riéndose de lo que acababan de presentar. “¿Por qué ponen lo de Nico Paz? Pensé que no iban a poner eso”, comentó Mercuriali mientras se reía y se agarraba la cara. “Yo no lo puse”, respondió Viale, también entre risas.

La AFA presentó una denuncia contra Jonatan Viale y TN por emitir un video de la Selección Argentina, Claudio Tapia y Gianni Infantino hecho con IA donde se amenazaba con "violar" a Nico Paz.



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Qué sostiene la denuncia de la AFA

La presentación lleva las firmas de Claudio Tapia y su abogado, Gregorio Dalbón, y solicita que se investiguen los hechos bajo los artículos 149 bis y 209 del Código Penal, que contemplan penas máximas de entre dos y seis años de prisión.

Desde la AFA sostienen que, aunque el contenido había sido generado mediante IA, los periodistas decidieron ponerlo al aire utilizando imágenes de personas reales y haciendo referencia a una supuesta amenaza de prisión y a violencia sexual.

La querella también remarca que Viale y Mercuriali no se limitaron a reproducir el material, sino que “participaron activamente de su tratamiento al aire, acompañándolo con risas y comentarios humorísticos”.

En ese marco, la AFA solicitó a la fiscalía distintas medidas de prueba. Entre ellas, pretende determinar quién o quiénes realizaron el video, identificar a las personas que participaron en la preparación de la idea y el material y establecer si su emisión había sido planificada previamente dentro del programa.

También pidió la intervención de la División de Investigaciones de Delitos Tecnológicos de la Policía bonaerense, con el objetivo de establecer cuándo fue creado el archivo y si existieron otras versiones o modificaciones del material original.

La denuncia fue radicada ante el Departamento Judicial de San Isidro. Según la presentación, existe un vínculo territorial con el Partido de Pilar, donde se encuentra la sede de la AFA.

La respuesta de Gregorio Dalbón

Luego de conocerse la presentación judicial, Dalbón confirmó en X que la denuncia continuará su curso.

“Listo. La denuncia penal de AFA y Tapia por el video realizado con IA seguirá su curso. Nico Paz e Infantino podrán ampliar lo que corresponda”, escribió el abogado.

Además, adelantó que iniciará una acción personal por separado contra Viale, luego de que el periodista hiciera una referencia irónica a su apellido al hablar de la posibilidad de una denuncia: lo llamó "Malvón".

Un mes después de la emisión del video, Viale había mencionado al aire los rumores sobre una eventual presentación judicial de la AFA y había ironizado: “Vamos a juicio por reírnos. Malvón nos manda a juicio, están Empédocles”.

Dalbón volvió a responder y planteó que el caso puede abrir una discusión más amplia sobre los límites legales de esta tecnología.

“Deberán explicar ante la Justicia por qué creyeron que detrás de una pantalla y bajo la excusa de la IA se podía banalizar la cárcel y hasta una referencia a la violación de un jugador de la Selección Argentina. Vamos a discutir algo mucho más grande: cuáles son los límites jurídicos de la IA. La tecnología no puede convertirse en una zona liberada del Derecho. Seguí riéndote, Goldfarb”, cerró el abogado en su publicación.