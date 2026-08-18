Fuerte gesto de AFA: el Regional Amateur se presenta en Neuquén y llegaría Toviggino

El principal dirigente del Consejo Federal estaría presente junto a su secretario, Javier Treuque, y el presidente de Lifune, Néstor Mingot.

El próximo martes 25 de agosto, en el Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén capital , se realizará la presentación formal de la edición 2026 del Regional Amateur . Ocho días antes, el Consejo Federal de AFA dio a conocer las zonas y el fixture para los 242 equipos que participarán.

Néstor Mingot , presidente de Lifune , recibirá a los máximos dirigentes del fútbol en el interior del país, con mucho peso en AFA.

Ya estaba confirmado el arribo del secretario general del CF, Javier Treuque , histórico referente chubutense.

Pero la noticia más fuerte que supo LM Neuquén es la posible presencia de Pablo Toviggino, presidente del CF y mano derecha de Claudio Chiqui Tapia.

El santiagueño llegaría a la provincia, en un claro respaldo a la gestión de Mingot y a los clubes que han apoyado la actual gestión de AFA, incluso en momentos donde la conducción se vio envuelta en críticas deportivas y también conflictos judiciales.

Cabe mencionar que gran parte del poder que han construido Tapia y Toviggino, en estos años, ha sido desde el interior del país, donde los clubes y las Ligas cumplen un rol fundamental.

Los actos multitudinarios con dirigentes de todo el país son una costumbre de esta gestión. Resultan una forma de unir filas y también mostrar fuerza hacia afuera.

Del encuentro, entre otros, también participará Carlos Roja, presidente de La Amistad de Cipolletti y de la Liga Confluencia.

El Regional Amateur es la cuarta categoría del fútbol argentino, pero a partir del 2027 pasará a ser la quinta, ya que debutará el flamante Torneo Argentino del Interior, que pasará a ocupar el lugar que tenía el viejo Federal B.

Esta modificación es una de las últimas realizadas por la gestión que encabeza Toviggino y también modifica el calendario del corriente año, ya que el Regional comenzará más de un mes antes que lo que ocurría en años previos y finalizará antes de las Fiestas, cuando antes terminaba en febrero.

Las características del Regional Amateur que se presentará en Neuquén

En el certamen que comenzará el fin de semana del 30 de agosto, serán 242 participantes contra los más de 330 que tuvo la pasada temporada.

El torneo se divide en ocho regiones y la Patagónica tendrá 43 equipos divididos en siete zonas de tres y cinco de cuatro.

Los ganadores de cada región irán a las cuatro finales para subir al Federal A y quienes pierdan esos partidos decisivos se meterán en el Torneo Argentino del Interior 2027.

Para ver formato y fixture, hacé click acá.

Omar Novoa

El misterioso posteo de Toviggino

El viernes pasado (viernes 14/8), el máximo dirigente del CF subió un texto llamativo a su perfil en X.

La publicación, que apela a reflexiones sobre el liderazgo, la política, la vida y la caducidad del poder, no tardó en generar profundas repercusiones e interpretaciones dentro del ámbito dirigencial.

El amigo y mano derecha de Chiqui Tapia suele recurrir a las redes sociales para expresarse, pero ha utilizado menos la herramienta desde que se judicializó la situación de los líderes de AFA.

El posteo de Toviggino en X

Mi renuncia ya está firmada por si padezco una enfermedad que me impida continuar. No le temo a la muerte, no sé si por inconsciencia o porque sencillamente no me lo planteo. Sé que en otro lugar, comenzaré una nueva etapa. Nunca estuve afiliado al partido peronista, ni siquiera fui militante o simpatizante del peronismo. Afirmar eso es una mentira. El único momento apropiado para mirar a alguien de arriba abajo es para ayudarle a levantarse.

Siempre fue una cuestión de clases, aquí, allá, en donde me toque estar. La vida no es un camino recto hacia arriba; es una sucesión de intentos, errores y nuevos comienzos. Ascender no significa no caer nunca, sino tener la determinación de levantarse siempre. Porque al final, no somos nuestras caídas. Somos la fuerza con la que decidimos levantarnos.

Hasta siempre.

PAPA FRANCISCO