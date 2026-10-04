San Patricio del Chañar clasificó y dejó una fuerte bandera contra el fallo del Consejo Federal

El Santo venció 1-0 a La Amistad y avanzó de ronda, pero antes del partido expresó su rechazo a la resolución que benefició a Roca.

En una definición atravesada por la polémica, San Patricio del Chañar consiguió en la cancha la clasificación a la próxima fase del Regional Amateur . El Santo derrotó 1-0 a La Amistad y aseguró su continuidad en la pelea por el ascenso al fútbol argentino, aunque la jornada estuvo marcada por el fuerte rechazo de la institución al reciente fallo del Consejo Federal .

Antes del encuentro, los jugadores de San Patricio ingresaron al campo y posaron detrás de una extensa bandera con una acusación directa: “El sistema Comet ayuda a los clubes amigos” . Debajo completaron el mensaje con otra frase: “La pelota no se mancha” .

Fue la exteriorización del malestar que existe en El Chañar luego de que el Tribunal le quitara los puntos correspondientes al partido que el Santo había ganado 3-2 como visitante ante Deportivo Roca .

Pese a ese contexto, el conjunto neuquino hizo lo que necesitaba. Con un gol de Isaac Chaván, venció por la mínima a La Amistad y consiguió el boleto. En simultáneo, Unión Alem Progresista y Deportivo Roca empataron 2-2 en Allen, por lo que San Patricio y Roca terminaron como los dos clasificados de la zona.

La eliminación significó además una fuerte decepción para La Amistad, habitualmente protagonista en estas competencias. El conjunto cipoleño venía de disputar la final por el ascenso durante la temporada pasada y esta vez no consiguió superar siquiera la primera fase.

El fuerte descargo de San Patricio

El enojo no terminó con la bandera. Después del triunfo, la cuenta oficial de San Patricio publicó un duro comunicado contra la resolución: “Después de la manipulación del sistema Comet y la mano negra que le dio la clasificación a Deportivo Roca, el Santo consiguió en la cancha y con su buen fútbol, el paso a la siguiente instancia del Regional 2026”.

“En la cancha estos jugadores demostraron para qué está el Santo en este torneo, en la cancha el público alentó los 90 minutos, en la cancha se ganan y se pierden los partidos, en la cancha pasa lo más lindo del mundo que es jugar a la pelota, lo otro es circo, amiguismo, etc, etc”, continuó la publicación.

La controversia se originó por la situación de Leo Jeremías Dulcich, quien registró movimientos por tres clubes durante 2026 dentro del sistema Comet. Deportivo Roca presentó la protesta en tiempo y forma y el Consejo Federal resolvió darle por ganado 2-0 el encuentro.

Además, San Patricio recibió una multa de 2.250.000 pesos y Dulcich fue suspendido por cinco fechas. El expediente también pasó al Comité Ejecutivo del Consejo Federal para analizar las distintas transferencias realizadas por el jugador durante el año.

Desde el Santo consideran que actuaron correctamente y existe la posibilidad de continuar por la vía administrativa para intentar revertir la resolución.

Mientras esa discusión sigue abierta, el equipo consiguió que la sanción no terminara afectando su objetivo deportivo. San Patricio ganó el partido decisivo, eliminó a un rival directo y estará en los cruces. Otra vez, una definición del Regional Amateur quedó rodeada de protestas y controversias, aunque el conjunto neuquino terminó asegurando su lugar dentro de la cancha.