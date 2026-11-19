Arrancó como delantero, llegó a jugar un Mundial para la selección argentina y en los últimos años jugó hasta de lateral derecho.

Cristian Pavón volvió a ser noticia, aunque esta vez no fue por su rendimiento dentro de la cancha. El ex delantero de Boca protagonizó un fuerte cruce con Renato Gaúcho , entrenador de Gremio , durante el empate 0-0 frente a Bahía por el Brasileirao. Su reacción al ser sustituido llamó la atención de todos y las imágenes rápidamente se viralizaron.

El episodio ocurrió el miércoles , cuando el técnico decidió sacar al atacante argentino durante el segundo tiempo. Disconforme con la decisión, Pavón manifestó su enojo y tuvo que ser contenido por algunos de sus compañeros para evitar que la situación pasara a mayores.

En las imágenes de la transmisión también se lo pudo observar diciéndole "ya me voy" al entrenador mientras se retiraba del campo de juego.

Cristian Pavón MUITO irritado após ser substituído por Enamorado na segunda etapa! https://t.co/FGUJMI3aHZ — Grêmio Info (@GremioInfo_) November 19, 2026

La situación no terminó ahí. Después del encuentro, Renato Gaúcho se refirió al episodio y le bajó el tono a la discusión. El entrenador explicó que el futbolista venía de recuperarse de una lesión muscular y que todavía no estaba en plenitud física.

"No sé si se enojó conmigo, pero es algo normal en el fútbol. Tal vez estaba peleando consigo mismo, en un momento en el que volvía después de mucho tiempo sin ritmo", explicó el DT.

Además, sostuvo que había hablado previamente con el jugador para que permaneciera en cancha hasta donde pudiera aguantar. Sin embargo, después de observar algunas imprecisiones producto de la falta de continuidad, decidió reemplazarlo.

El propio Pavón también dio su versión y reconoció que estaba molesto por abandonar el partido. «Siempre quiero ayudar a Gremio. Salí de esa manera porque no quería salir, quería jugar e intentar hacer lo mejor. Soy un tipo muy competitivo», manifestó. También pidió disculpas al entrenador y a los hinchas si su reacción había sido interpretada de manera negativa.

Racing y Talleres, atentos al futuro de Pavón

Mientras atraviesa este momento en Brasil, el futuro del cordobés comienza a tomar protagonismo en el mercado de pases. Racing aparece como uno de los posibles destinos para 2027, ya que el delantero es del gusto de Diego Milito y Sebastián Saja, presidente y director deportivo de la Academia.

Un factor que puede facilitar una eventual negociación es que el contrato de Pavón con Gremio finaliza en diciembre de 2026. De esta manera, podría quedar con el pase en su poder y negociar su llegada a otro equipo sin que exista una transferencia de por medio.

De todos modos, en Avellaneda todavía no hay una negociación avanzada. La dirigencia pretende definir primero quién será el próximo entrenador antes de tomar decisiones definitivas sobre las incorporaciones.

Pero Racing no sería el único interesado en repatriarlo. Talleres de Córdoba también analiza la posibilidad de recuperar a un futbolista surgido de sus divisiones inferiores, según publicó Doble Amarilla. La intención del Matador sería sumar experiencia y jerarquía para la próxima temporada.

Pavón tiene 30 años y una extensa trayectoria. Después de destacarse en Boca, donde fue una de las figuras del equipo y llegó a integrar la Selección argentina en el Mundial de Rusia 2018, continuó su carrera en Los Ángeles Galaxy, Atlético Mineiro y Gremio.

Ahora, con su vínculo en Brasil próximo a finalizar, el atacante podría regresar al fútbol argentino. Racing y Talleres aparecen como alternativas, mientras el delantero busca cerrar su etapa en Porto Alegre y definir dónde continuará su carrera.