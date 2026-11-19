La barra cruzó a uno de los referentes y le hicieron una fuerte advertencia. Qué pasa si pierden y por qué mencionaron a Paredes.

Boca se prepara para una nueva final internacional, en la que buscará obtener un buen resultado que termine con el derrotero de resultados negativos como la pérdida de la final de Copa Libertadores en 2024. Llega con otro aire a la final de Sudamericana, gozando de un gran presente futbolístico y que poco a poco empieza a graficarse en títulos obtenidos, y con un rival como Atlético Mineiro que no llega de la mejor manera.

El equipo brasileño también convive con los fantasmas de haber sido derrotado en cada una de las últimas finales que disputó por trofeos internacionales: perdió con Flamengo por la Copa de Brasil , cayó ante Botafogo por la Copa Libertadores , fue vencido por Lanús en la Sudamericana y cayó frente a Cruzeiro en la final del Campeonato Mineiro . Los hinchas del Galo no se olvidan de estas estadísticas y cruzaron a los jugadores para que esta situación negativa no se vuelva a repetir.

En las últimas horas se viralizó un video en las redes sociales donde la barra cruzó al arquero Everson, arquero y referente del equipo, y le fueron clarísimo con el mensaje para el plantel: "Venimos de perder cuatro finales y no puede haber una quinta. Ustedes van a enfrentar a Leandro Paredes que hizo un gol en la semi y celebró como si fuera la final. Van a jugar contra un equipo aguerrido, si juegan como la Cenicienta no van a ganar nada. Si van y juegan así los vamos a recibir aquí, así que vayan y jueguen como hombres".

Cabe recordar que el clima no es bueno en el elenco debido a que no gana desde hace siete partidos, situación que genera resquemores en los fanáticos.

Boca dio a conocer los convocados para la final de la Copa Sudamericana

Boca tiene puesta la cabeza en la final de la Copa Sudamericana y ya se prepara para entrar en la recta final hasta el duelo programado para este sábado en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. Tanto es así que este miércoles por la mañana, el elenco de La Ribera dio a conocer los convocados para el duelo que puede marcar el fin de una era oscura, sin títulos internacionales.

El plantel trabajó en el predio de Ezeiza este miércoles por la mañana, almorzó en el mismo lugar para viajar horas más tardes en vuelo chárter desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Sobre la noche, llegó a Colombia. Previo a estas actividades, el club dio a conocer los nombres de la lista.

Los convocados