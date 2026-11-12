Boca jugaría contra Banfield sin dos de sus titulares pensando en Mineiro

El entrenador de Boca define cambios importantes para el partido del sábado frente al Taladro por Copa Argentina.

En un gran momento, Boca sigue en tiempos decisivos y Rodolfo Arruabarrena no quiere descuidar ningún frente. Después de conseguir el primer puesto en la Tabla Anual de la Liga Profesional, el Xeneize se prepara para enfrentar a Banfield , este sábado en Mendoza, por las semifinales de la Copa Argentina. Sin embargo, en el horizonte también aparece un compromiso que condiciona las decisiones del entrenador: la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro , prevista para el 21 de noviembre.

En ese contexto, hay dos nombres que están bajo evaluación: Lautaro Blanco y Santiago Ascacibar . El lateral izquierdo es una pieza importante en el equipo del Vasco y acumula una gran cantidad de minutos durante el semestre, pero arrastra una sobrecarga física que encendió las alarmas en el cuerpo técnico.

El desgaste viene desde el partido ante Vasco da Gama, en el Maracaná, donde terminó con molestias y estuvo cerca de sufrir una contractura.

Esa situación incluso lo obligó a detenerse en el compromiso posterior frente a Independiente, que fue victoria agónica en Avellaneda y resultó clave para la consagración. Por eso, Arruabarrena no lo exigiría nuevamente ante Banfield y le daría descanso para que llegue en mejores condiciones a la definición internacional.

Si el Vasco decide preservarlo, Malcom Braida aparece como la principal alternativa para ocupar el lateral izquierdo junto a los habituales defensores titulares: Lozano, Di Lollo y Herrera.

Las otras dudas del Vasco

Blanco no es el único futbolista que requiere atención. Otro caso es el de Santiago Ascacibar, quien arrastra un golpe que todavía le genera dolor y se supo que es esguince de rodilla. El mediocampista es una pieza importante en el funcionamiento del equipo y su presencia también dependerá de cómo responda en los próximos entrenamientos.

Leandro Paredes, capitán y uno de los referentes del equipo, también viene acumulando desgaste y tuvo que convivir con molestias durante los últimos encuentros. Después de haber pedido el cambio ante Defensa y Justicia, su evolución fue favorable y volvió a entrenarse con normalidad.

Además, Enner Valencia presentó una molestia y trabajó con ciertas precauciones. En principio, el ecuatoriano podría esperar su oportunidad desde el banco, mientras el entrenador termina de definir las variantes ofensivas.

La principal incógnita en ataque pasa por Tomás Aranda, quien volvió a sumar minutos ante Defensa y Justicia después de más de dos meses afuera por una lesión. El juvenil participó de los trabajos entre los titulares y pelea por un lugar con Alan Velasco y Leonel Flores.

Boca visitará a Banfield este sábado 14 de noviembre, desde las 19, en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. El ganador avanzará a la final de la Copa Argentina, donde ya espera Platense.

La exigencia es máxima: el Xeneize quiere seguir en carrera por otro título, pero también necesita llegar con sus futbolistas en las mejores condiciones al partido ante Atlético Mineiro. Para Arruabarrena, el desafío será encontrar el equilibrio entre competir por la Copa Argentina y cuidar las piezas fundamentales para la gran cita internacional.