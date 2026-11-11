Durísimo: un ex Boca admitió que el Xeneize debió haber sido descalificado de la Copa Argentina

El exentrenador de la institución de la Ribera habló de la situación que tuvo lugar ante Vélez por los octavos de final del certamen.

El exentrenador de Boca y Vélez , Carlos Ischia , recordó la polémica que envolvió a ambos clubes en el choque de octavos de final de la Copa Argentina y reclamó que el “Xeneize” debió haber sido descalificado.

El DT dialogó con La Oral Deportiva, en el aire de Radio Rivadavia, para afirmar que le “molestó” que Boca haya podido seguir en la competencia , además de marcar un fallo arbitral en el partido posterior: “Son situaciones que a veces se ven y otras no se ven”.

Superada aquella polémica clasificación, en la que el “Fortín” intentó por todos los medios que se le entregaran los puntos, el equipo de Rodolfo Arruabarrena dejó en el camino a Racing y se medirá con Banfield , este sábado 14 de noviembre a las 19:00, por un lugar en la final.

"ME MOLESTÓ QUE NO HAYAN DESCALIFICADO A BOCA EN COPA ARGENTINA" En #LaOralDeportiva, conducida por @davellaneda77, el ex entrenador de Boca, Carlos Ischia, opinó que Boca debió ser eliminado de la Copa Argentina por la mala inclusión de los extranjeros en el encuentro ante Vélez. — Radio Rivadavia (@Rivadavia630) November 11, 2026

Carlos Ischia reapareció en los medios luego de estar 13 años alejado del fútbol argentino, con una carrera como entrenador que lo tuvo más cerca de Ecuador a pesar de los tres años de inactividad que arrastra en la actualidad, y se mostró en contra de la clasificación de Boca en la Copa Argentina.

El director técnico que supo ser campeón del Torneo Apertura y la Recopa Sudamericana con el “Xeneize” en 2008 rememoró la polémica que atravesó al club “Azul y Oro” en los octavos de final del certamen, ante Vélez, y de la cual salió impune.

En aquella ocasión, el club de la ribera había superado el límite reglamentario de extranjeros en la convocatoria, al citar a Álvaro Montero, Leandro Lozano, Sebastián Villa, Carlos Palacios, Enner Valencia y Ángel Romero, pero como solo utilizó a cinco de ellos, el Tribunal de Disciplina de la AFA no invalidó su triunfo.

Fue ante esto que despotricó Carlos Ischia, afirmándose “molesto” porque Boca no sea descalificado, y asegurando que hay cosas “que a veces se ven y otras no se ven”, con un claro reclamo ante el modo de hacer cumplir el reglamento por parte del Tribunal y los árbitros, según el club de turno.

Además, el DT también opinó que uno de los goles de la remontada entre Boca y la “Academia” en la ronda siguiente debió haber sido anulado por infracción, y sentenció: “A mí me molestó la de Vélez, más que nada porque soy de Vélez”.

Boca se entrena pensando en Banfield

Boca retomó este martes las prácticas en el Predio de Ezeiza a partir de las quince horas para preparar la semifinal de la Copa Argentina frente a Banfield, prevista para el próximo sábado a las diecinueve en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

El plantel profesional encaró los trabajos luego de los festejos por la consagración en la tabla anual, bajo la conducción técnica de Rodolfo Arruabarrena.

La planificación semanal contempla la evaluación de varios futbolistas clave, ya que el cuerpo técnico recuperará a Adam Bareiro, quien completó las tareas físicas tras superar una lesión en la espalda y sumará variantes en la ofensiva.

Asimismo, Rodrigo Battaglia aguardará el transcurso de los días para determinar su alta definitiva si la zona operada en el tendón de Aquiles no presenta dolencias, lo que posibilitaría su inclusión entre los convocados.

Los jugadores claves que perderá Boca durante la Fecha FIFA, pensando en las semifinales de Copa Argentina.

El mediocampo mantendrá la presencia de Leandro Paredes debido a que el volante superó el cansancio y el calambre muscular sufrido en el compromiso ante Defensa y Justicia, de modo que integrará el once inicial sin inconvenientes.

Por otra parte, la conformación del sector ofensivo genera la principal incógnita táctica para el entrenador. Sebastián Villa y Miguel Merentiel mantendrán sus lugares, mientras que Leonel Flores, Tomás Aranda y Alan Velasco disputarán el puesto restante dentro del tridente de ataque durante los ensayos previos al viaje.

La delegación xeneize partirá hacia territorio mendocino este viernes al mediodía para hospedarse en el hotel Hilton del departamento de Guaymallén, donde permanecerá concentrada hasta el inicio del encuentro decisivo por el certamen federal.

La probable alineación formará con Álvaro Montero en el arco; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco en la defensa; Milton Delgado, Leandro Paredes y Santiago Ascacibar en la zona central; completando con Alan Velasco, Tomás Aranda o Leonel Flores junto a Sebastián Villa y Miguel Merentiel en la delantera.