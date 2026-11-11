El nuevo y millonario reclamo económico que sufre Independiente.

El Rojo sumó un nuevo revés económico a casi un mes de las elecciones que celebrará para renovar sus autoridades.

Independiente de Avellaneda volvió a sufrir un golpe desde lo económico en este 2026. Luego de que se confirmara una nueva inhibición por parte de la FIFA por el incumplimiento del acuerdo de pago por la compra de Kevin Lomónaco , otro reclamo se dio a conocer este miércoles: Defensor Sporting demandó al club por no haber depositado el dinero correspondiente a la primera cuota por la ficha de Matías Abado .

Más allá de que el monto adeudado es de 1 millón de dólares, el conjunto charrúa aceleró y pide la totalidad de la transferencia, sumado a intereses y penalidades, por lo que la cifra supera los 3.000.000. Todo un síntoma de los tiempos que corren en Avellaneda, los dos reveses aparecieron a 32 días de las elecciones presidenciales del 13 de diciembre, en las que los socios deberán definir las nuevas autoridades por los próximos cuatro años.

Abaldo llegó a Independiente a mediados de la temporada pasada. Lo hizo a préstamo, por un año, y con una opción de compra por 3.100.000 dólares por el 80% del pase. Alternó buenas con malas, aunque sus buenos rendimientos en el primer semestre de este año llevaron a que la dirigencia anunciara el 29 de junio que haría uso de la cláusula. Hoy, 135 días más tarde, el club uruguayo avanzó en una demanda que dejará fuertes secuelas y repercusiones para la gestión que tomará las riendas del Rojo a partir del mes que viene.

Los malos manejos de la actual dirigencia, las compras desproporcionadas y la falta de presencia internacional (en tres de los cuatro años de gestión) fueron algunos de los pilares fundamentales que llevaron a este presente sensible.

El preocupante balance general de Independiente

El balance general del período entre el 1° de julio de 2025 y el 30 de junio del corriente 2026, presentado de forma oficial esta semana, arrojó un pasivo de 34.742.454 dólares, contemplando un tipo de cambio de 1.500 pesos por dólar. Los números confirmaron un aumento de u$s 989.610 en la totalidad de la deuda que arrastra la institución.

En cuanto a la inhibición que deberá levantar la nueva dirigencia para poder incorporar en el mercado de pases de verano, la FIFA confirmó que se trata del reclamo hecho por parte del Red Bull Bragantino de Brasil ante el incumplimiento del acuerdo de pago por la compra de Kevin Lomónaco, hoy ya vendido por el Rojo al Elche de España en el último mercado de pases.

El conjunto brasileño exige una cifra cercana a los 3 millones de dólares, correspondiente a la opción de compra que efectuaron los directivos tras los buenos rendimientos por parte de Cumbia, llegado al club a mediados de 2024.

Sin lugar a dudas, hoy Independiente sumó un nuevo capítulo a su preocupante presente económico y suma un nuevo desafío para la nueva dirigencia que asumirá luego de las elecciones que se llevarán a cabo el próximo 13 de diciembre.