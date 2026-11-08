Todo definido: cómo quedaron los cruces de los octavos de final del Torneo Clausura

El Torneo Clausura 2026 completó su fase regular y ya quedaron definidos los 16 equipos que disputarán los octavos de final . Con el cierre de la última fecha, se confirmó el cuadro de eliminación directa, que tendrá cruces atractivos y varios clásicos potenciales en las instancias decisivas. Entre ellos, un posible Superclásico , que solamente podría concretarse en la final.

La actividad de los octavos se desarrollará durante el fin de semana del domingo 22 de noviembre, aunque habrá una excepción: Boca recibirá a Independiente Rivadavia el miércoles 25. La modificación responde al compromiso internacional del Xeneize, que tiene previsto disputar la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro el sábado 21, en Barranquilla.

Por el lado izquierdo del cuadro, Instituto de Córdoba, que terminó primero en la Zona A, será local ante Huracán, octavo de la Zona B. En esa misma llave, River, cuarto de su grupo, recibirá a Lanús , que finalizó quinto en la otra zona. Los ganadores de ambos encuentros se medirán en los cuartos de final, por lo que el Millonario podría cruzarse con el conjunto cordobés o el Globo si consigue avanzar.

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Los otros dos enfrentamientos de esa parte del cuadro serán Argentinos Juniors-Independiente y Vélez-Belgrano. El Bicho, segundo de la Zona B, jugará en su estadio frente al Rojo, que terminó séptimo en la A. Por su parte, el Fortín, tercero de ese grupo, recibirá al Pirata, que ocupó el sexto puesto de la Zona B. Los vencedores también se encontrarán en la siguiente instancia.

En el sector derecho, Rosario Central, líder de la Zona B, tendrá como rival a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, que terminó octavo en la A. Además, Defensa y Justicia, cuarto de ese grupo, será anfitrión de Barracas Central, quinto de la otra zona. Quienes superen esas eliminatorias se enfrentarán en cuartos de final y buscarán un lugar entre los cuatro mejores del campeonato.

La otra parte de esa llave tendrá al campeón de la tabla anual frente a Independiente Rivadavia y a Gimnasia de La Plata contra Newell's. El Xeneize, escolta de la Zona A, recibirá a la Lepra mendocina, que terminó séptima en la B, mientras que el Lobo platense, tercero de su grupo, será local ante el conjunto rosarino, que finalizó sexto. Si ambos avanzan, podrían protagonizar un cruce de cuartos con mucho en juego.

EL CUADRO DEL CLAUSURA.



Recordemos que habrá ALARGUE en caso de empate en los 90’ y se jugará a partido ÚNICO en el estadio del mejor ubicado en la fase regular.



¿Quién será el CAMPEÓN? pic.twitter.com/30PylIneM4 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) November 9, 2026

El cuadro también deja abierta la posibilidad de algunos clásicos en las últimas rondas. River y Boca solamente podrían encontrarse en la final, mientras que el Millonario podría medirse con Independiente en semifinales. Por el otro lado, Rosario Central y Newell's tendrían la chance de protagonizar un clásico rosarino en esa misma instancia. En todos los cruces, si hay empate al cabo de los 90 minutos, se jugará un alargue de 30 y, de persistir la igualdad, la clasificación se resolverá por penales.

Uno por uno, los octavos de final del Torneo Clausura