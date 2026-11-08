Insólito: Independiente se quedó afuera de las copas por la "tabla fair play"

El Rojo obtuvo los mismos puntos en el año que Defensa y Justicia, pero el Halcón lo superó en un apartado muy particular.

Independiente se quedó sin posibilidades de clasificarse a las copas internacionales de 2027 mediante la tabla anual, luego de finalizar en el decimocuarto puesto y perder el desempate por fair play frente a Defensa y Justicia . Pese a haber vencido 2-1 a Deportivo Riestra en Avellaneda, el Rojo no pudo mejorar su ubicación y ahora tendrá un único camino para acceder a un certamen continental: consagrarse campeón del Torneo Clausura.

La igualdad entre ambos equipos fue total en los principales indicadores deportivos. Después de 32 jornadas, tanto el conjunto de Avellaneda como el de Florencio Varela terminaron con 47 puntos, una diferencia de gol de +3, 39 tantos a favor y 36 en contra. Ante ese escenario, debió aplicarse el criterio establecido en el artículo 24.3 del reglamento de la Liga Profesional, que contempla la tabla general de fair play como mecanismo de desempate .

El sistema utilizado por la AFA parte de una base de 1000 puntos para cada institución y aplica descuentos según las sanciones disciplinarias recibidas durante la temporada. Cada tarjeta amarilla resta una unidad, la doble amonestación descuenta cuatro y una expulsión directa implica cinco puntos menos . Defensa terminó con 885 unidades, mientras que Independiente acumuló 875, una diferencia que terminó definiendo sus posiciones en la clasificación.

INDEPENDIENTE AFUERA DE LA SUDAMERICANA 2027 Los criterios de desempate de la Tabla Anual establecen que el Fair Play es el tercer ítem para definir las posiciones. En ese aspecto, Defensa y Justicia terminó mejor ubicado que el Rojo y lo desplazó al 14.º puesto. UN GOL… pic.twitter.com/pNRoy0PfBE

De esta manera, el Halcón quedó decimotercero y el Rojo, decimocuarto, por lo que el equipo de Avellaneda perdió la posibilidad de alcanzar los cupos adicionales para la Copa Sudamericana 2027. Esas plazas podían liberarse de acuerdo con los campeones de los torneos locales y continentales. Belgrano, ganador del Apertura, ya tiene asegurada su participación en la próxima Libertadores, un factor que incidía en la distribución de los lugares disponibles.

La diferencia también pudo haber sido otra si Independiente conseguía ampliar su victoria ante Deportivo Riestra. Un gol adicional para establecer el 3-1 le habría permitido alcanzar una diferencia de gol de +4 y superar a Barracas Central por cantidad de tantos convertidos, con lo que habría terminado en el duodécimo lugar. Sin embargo, el resultado final lo dejó fuera de la zona que todavía podía ofrecerle una vía de clasificación internacional.

COPAS | Corrección . Los criterios para definir las posiciones por Tabla Anual son distintos a la definición por Zona. El tercer ítem por anual es Fair Play. #DefensayJusticia está mejor ubicado en la tabla de Fair Play por lo que lo relega a #Independiente al puesto 14.… pic.twitter.com/98d0Upd0T0 — Matias Martinez (@Mati_Martinez) November 7, 2026

Qué le queda a Independiente para entrar a un certamen internacional

Así, el club afrontará su segundo año consecutivo sin disputar competencias continentales, una situación que no se producía desde su última participación en la Copa Sudamericana 2025. En aquella edición fue descalificado en los octavos de final frente a Universidad de Chile, luego de los incidentes registrados en su estadio. Su última presencia en la Copa Libertadores, en tanto, se remonta a 2018, cuando quedó eliminado ante River Plate en los cuartos de final.

Con la tabla anual ya fuera de su alcance, el único objetivo que le permitiría volver al plano internacional en 2027 será ganar el Clausura, resultado que le otorgaría un lugar directo en la fase de grupos de la Libertadores. El elenco comandado por Jadson Viera terminó séptimo en la Zona A y se enfrentará a Argentinos Juniors, segundo de la Zona B, en los octavos de final. La serie está prevista para el fin de semana del 21 y 22 de noviembre y marcará el comienzo de una instancia decisiva para sus aspiraciones.