El impactante récord mundial que alcanzó el gol con el que Valencia le dio el título a Boca

El delantero ecuatoriano no solo sacó campeón de liga al Xeneize, sino que registró una plusmarca difícil de superar.
Boca consiguió un título con un gol que ya quedó registrado en la historia del fútbol mundial. El 1-0 agónico frente a Defensa y Justicia, convertido por Enner Valencia cuando se superaban los cinco minutos de descuento, le permitió al Xeneize quedarse con la tabla anual y estableció una marca inédita: fue el tanto más tardío para definir un campeonato en las diez principales ligas del planeta.
Los goles que quedaron atrás tras el tanto de Enner Valencia
La jugada decisiva comenzó con un centro de Lautaro Blanco al área, donde esperaba Lautaro Di Lollo, ubicado como referencia ofensiva. El defensor no logró conectar de cabeza y el arquero Matías Borgogno tampoco pudo controlar la pelota. El rebote quedó servido para el ecuatoriano, que apareció detrás de ambos y sacó un potente derechazo para desatar el festejo en La Bombonera.
La conquista superó registros históricos de otras competencias de primer nivel. En segundo lugar quedó el gol de Patrik Andersson para Bayern Múnich frente a Hamburgo, en la última jornada de la Bundesliga 2000/01, cuando el defensor convirtió en tiempo añadido para darle el título a su equipo. El podio lo completa Sergio Agüero, con el recordado tanto a los 93 minutos y 20 segundos ante Queens Park Rangers, que consagró al Manchester City en la Premier League 2011/12.
El fútbol argentino también acumuló definiciones agónicas en los últimos años, aunque ninguna alcanzó el registro conseguido por Valencia. En la Supercopa Argentina 2023, Rodrigo Aliendro marcó el 2-1 de River ante Estudiantes a los 91 minutos. Más tarde, en el Trofeo de Campeones 2025, Lucas Alario anotó de cabeza el tanto de la remontada del Pincha frente a Platense, también sobre el cierre.
Otro antecedente reciente fue el de Guido Carrillo en la final del Clausura pasado. El ex Leganés convirtió el empate de Estudiantes ante Racing a los 92 minutos y llevó la definición a los penales, donde el conjunto platense terminó celebrando. Sin embargo, el gol de Valencia quedó por encima de esas conquistas por el momento en que llegó y por el campeonato que permitió asegurarle al cuadro azul y oro.
La reflexión de Enner Valencia tras el título de Boca
Después del encuentro, el atacante reveló que le había prometido a su hija Analía marcar un gol para su cumpleaños número diez y celebrarlo con el gesto de “six seven”. También agradeció la confianza del presidente xeneize: “Soy agradecido con Riquelme por confiar en mí y traerme al club más grande de América Latina. Mirá lo que es esto. Lo vi que estaba sufriendo antes del partido y ahora podemos festejar”, expresó.
Valencia ingresó a falta de unos 15 minutos y explicó que estaba preparado para aprovechar cualquier oportunidad. “Sabíamos que iba a ser difícil porque ellos jugaban bien. Por momentos lo manejamos bien, pero sabíamos que en cualquier momento íbamos a anotar y por suerte se dio. Me quedó una y gracias a Dios pudo entrar”, contó. Luego recordó que había anticipado que Borgogno podía no retener el centro: “Era un globo y yo dije ‘él la va a soltar’, así que me quedé atrás”.
Te puede interesar...
Leé más
Federal A: cómo siguen las otras series y qué rival podría tener Cipo si avanza
El inesperado saludo de Tomás Aranda a Lionel Messi tras el título de Boca
El Barcelona se lo dio vuelta al Atlético de Julián Álvarez en un partidazo picante
Noticias relacionadas