Boca campeón: el tierno intercambio entre Flores y Aranda que salió en vivo

Los juveniles recordaron sus años juntos en inferiores tras la consagración en La Bombonera y se prometieron compartir muchas alegrías más.

La consagración de Boca como Campeón de Liga 2026 dejó una de las escenas más emotivas de la noche después del triunfo agónico frente a Defensa y Justicia . En plena transmisión televisiva, Leonel Flores y Tomás Aranda protagonizaron un diálogo en el que recordaron los años que llevan jugando juntos y celebraron haber conseguido su primer título en Primera División .

Los dos juveniles se encontraron todavía sobre el campo de La Bombonera , en medio de los festejos del plantel y los hinchas. Flores tomó primero la palabra y puso el foco en una relación que comenzó mucho antes de que ambos llegaran al equipo profesional.

“ Estaba diciendo que te quiero un montón, que desde chiquitito que compartimos canchas juntos. Ganamos en Reserva, y ahora estamos consiguiendo estas cosas en Primera. Espero que sea el primero de muchos ”, expresó el atacante.

¡EL BOCA DE LOS PIBES! Leo Flores y Tomás Aranda… ¡Amigos campeones en el club de sus amores! ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/E2ZwLMOcwy — SportsCenter (@SC_ESPN) November 7, 2026

Aranda respondió inmediatamente y recordó el camino compartido desde las categorías formativas. “Ya sabés todo el cariño que te tengo. Desde chicos compartimos canchas de baby, inferiores, infantiles. Logramos cosas juntos que no son nada al lado de las que faltan”, señaló.

De las inferiores a festejar juntos en Primera

La escena tuvo un significado especial porque Flores y Aranda atravesaron buena parte de su formación en Boca juntos. Compartieron baby fútbol, infantiles, inferiores y Reserva, donde también consiguieron títulos antes de comenzar a ganarse un lugar dentro del plantel profesional.

Para Aranda, además, la celebración llegó apenas horas después de completar un regreso esperado. El mediocampista había vuelto a estar entre los convocados después de casi tres meses de recuperación por una fractura de peroné que inicialmente podía dejarlo fuera de competencia hasta la pretemporada de enero de 2027.

Su evolución permitió adelantar los plazos y Rodolfo Arruabarrena decidió incluirlo nuevamente entre los concentrados para el encuentro decisivo. Durante los días previos, el propio jugador había celebrado su recuperación con un mensaje en redes sociales en el que aseguró regresar con “mucha ilusión y ganas de darlo todo por estos colores”.

Flores, en cambio, ya venía teniendo mayor continuidad dentro del equipo y fue una de las apariciones surgidas del Boca Predio durante la temporada.

Una consagración definida en el último minuto

El título también aportó dramatismo al momento. Boca necesitaba derrotar a Defensa y Justicia para asegurarse el primer puesto de la Tabla Anual, pero llegó al tiempo agregado con el partido empatado sin goles.

Mientras tanto, Rosario Central ya había vencido 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto y sus hinchas habían comenzado a festejar la consagración en Rosario. Incluso hubo ingreso de público al campo una vez terminado aquel encuentro.

Todo cambió a los 51 minutos del segundo tiempo, cuando Enner Valencia marcó el 1-0 en La Bombonera. El gol llevó al Xeneize hasta los 63 puntos, uno más que Central, y confirmó el campeonato en la última jugada.

La conquista significó además volver a levantar un trofeo después de más de tres años. En ese contexto, el diálogo entre Flores y Aranda resumió otra parte del festejo: dos futbolistas formados desde chicos en el club que pasaron de celebrar juntos en las inferiores a hacerlo, por primera vez, con la camiseta de Boca en Primera.