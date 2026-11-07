Boca, Central y Argentinos definen el título: qué necesita cada uno para ser campeón

La última fecha se juega en simultáneo desde las 17:30, con la diferencia de gol como factor decisivo en la cima anual.

Boca , Argentinos Juniors y Rosario Central definirán este sábado desde las 17:30 quién termina primero en la tabla anual de la Liga Profesional . Los tres llegan con posibilidades matemáticas, aunque el Xeneize parte con una ventaja importante: comparte la punta con el Bicho , pero posee una diferencia de gol ampliamente superior.

Antes de la última fecha, Boca y Argentinos tienen 60 puntos , mientras que Rosario Central suma 59 . El equipo de Rodolfo Arruabarrena registra una diferencia de +22 , frente al +12 de los de La Paternal y el +16 del Canalla .

Los tres partidos se jugarán en simultáneo. Boca recibirá a Defensa y Justicia en La Bombonera , Argentinos será local de Huracán y Rosario Central enfrentará a Estudiantes de Río Cuarto .

Qué necesita Boca

El escenario más sencillo para Boca es ganar. Una victoria lo llevaría a 63 puntos y prácticamente le aseguraría el primer puesto. Argentinos podría igualarlo si también gana, pero debería remontar una diferencia de gol de diez tantos.

Los jugadores claves que perderá Boca durante la Fecha FIFA, pensando en las semifinales de Copa Argentina.

Por ejemplo, si el Xeneize vence 1-0, el Bicho necesitaría imponerse por al menos 11 goles para alcanzarlo en diferencia y pasar a definir por el segundo criterio, los goles a favor. Boca llega con 45 tantos convertidos y Argentinos con 37.

Si Boca empata, terminará con 61 unidades. En ese caso necesitará que Argentinos no gane y que Rosario Central tampoco consiga los tres puntos. Si pierde, todavía podría sostenerse arriba, pero dependerá de una derrota del Bicho y de que el Canalla no gane, además de la diferencia de gol.

Qué necesita Argentinos Juniors

Argentinos Juniors depende primero de su resultado frente a Huracán. Si gana y Boca no lo hace, terminará como líder con 63 puntos.

Si ambos vencen, la definición pasará a la diferencia de gol. El Bicho arranca diez tantos por debajo y necesita producir una goleada extraordinaria para superar al Xeneize. En caso de igualdad también en ese apartado, se utilizarán los goles a favor.

Un empate puede alcanzarle si Boca pierde y Rosario Central no gana. En ese escenario, Argentinos llegaría a 61 puntos y quedaría por encima de ambos rivales.

La oportunidad de Rosario Central

Rosario Central es el único de los tres que no depende exclusivamente de sí mismo. El equipo rosarino tiene 59 puntos y necesita vencer a Estudiantes de Río Cuarto para llegar a 62.

Además, deberá esperar que Boca y Argentinos no ganen. Si los dos empatan o pierden y el Canalla consigue los tres puntos, terminará primero sin necesidad de revisar ninguna diferencia de gol.

El reglamento establece que, ante igualdad de puntos en la tabla anual, el primer desempate será la diferencia de gol. Luego se tendrá en cuenta la cantidad de goles convertidos, después la Tabla General de Fair Play 2026 y, si la igualdad persiste, se realizará un sorteo.

Por eso, Boca llega con una ventaja considerable. No sólo depende de sí mismo, sino que su +22 obliga a Argentinos a una goleada fuera de cualquier escenario habitual si ambos ganan. Desde las 17:30, los tres partidos definirán al dueño de la tabla anual y al nuevo Campeón de Liga.