Boca tendrá un solo convocado a la fecha FIFA y es inesperado

El xeneize disputará la semifinal de la Copa Argentina en medio de la doble fecha internacional para las selecciones.

Boca respira aliviado en medio de un calendario cargado de partidos decisivos. Cuando parecía que la próxima fecha FIFA podía convertirse en un problema para Rodolfo Arruabarrena , el panorama terminó siendo mucho más favorable de lo esperado: el Xeneize tendrá un solo futbolista convocado por su selección y podrá afrontar prácticamente con todo el plantel disponible el tramo más importante de la temporada.

La noticia resulta inesperada porque varios jugadores estaban en consideración de sus respectivos seleccionadores. Miguel Merentiel , Álvaro Montero , Leonel Flores y Milton Delgado aparecían entre las posibilidades de convocatoria, pero finalmente ninguno integrará las listas definitivas.

El único que deberá abandonar el club para sumarse a su seleccionado será Williams Alarcón , citado por Chile para los amistosos frente a Colombia. De esta manera, el mediocampista se perderá la semifinal de la Copa Argentina contra Banfield , aunque su ausencia no representa una baja de peso para el entrenador, ya que perdió terreno en la consideración durante las últimas semanas.

La situación cambia completamente para el resto de los futbolistas que estaban bajo seguimiento internacional. Arruabarrena podrá contar con ellos en los compromisos que se vienen, algo fundamental para un equipo que tiene varios objetivos por delante.

Montero y Merentiel, afuera de las listas

Las principales dudas estaban relacionadas con Álvaro Montero y Miguel Merentiel. El arquero colombiano venía siendo convocado habitualmente por Néstor Lorenzo y había sido incluido en la prelista para los amistosos de noviembre.

Sin embargo, el entrenador decidió no incluirlo en la nómina definitiva de Colombia, que enfrentará a Chile el 13 y el 17 de noviembre. La decisión representa un alivio para Boca, que había perdido al arquero en la anterior fecha FIFA y debió recurrir a Leandro Brey.

En el caso de Merentiel, el delantero uruguayo también había sido reservado por Diego Forlán, pero finalmente quedó afuera de la convocatoria. La Celeste jugará ante Argentina el 13 de noviembre y luego enfrentará a República Dominicana.

La ausencia de ambos les permitirá quedarse en Boca y trabajar con el resto del plantel durante la preparación para los próximos compromisos.

Flores y Paredes tampoco estarán en Argentina

La situación también fue favorable desde la Selección Argentina. Lionel Scaloni decidió no convocar a Leonel Flores ni a Milton Delgado, dos futbolistas que estaban en consideración para los amistosos ante Uruguay y Costa Rica.

Flores había participado de la anterior convocatoria y sumado minutos con la camiseta albiceleste, mientras que Delgado esperaba su primera citación a la Selección Mayor.

En el caso de Leandro Paredes, tampoco estará en la nómina. El mediocampista todavía debe cumplir una suspensión de siete partidos, que comenzará a descontar en la próxima temporada, por lo que no fue considerado para esta fecha FIFA.

Argentina jugará el 13 de noviembre ante Uruguay en La Bombonera y el 17 frente a Costa Rica en Córdoba.

Alarcón, la única baja para Arruabarrena

La única convocatoria que Boca deberá afrontar será la de Williams Alarcón. El chileno fue citado por Nicolás Córdova para los dos amistosos frente a Colombia, que se disputarán el 13 y el 17 de noviembre, en Cali y Santiago.

El mediocampista estará disponible para el partido ante Defensa y Justicia, pero no podrá jugar la semifinal de la Copa Argentina frente a Banfield, programada para el sábado 14 en Mendoza.

Así, Boca tendrá una sola ausencia por la fecha FIFA y podrá contar con Montero, Merentiel, Flores, Delgado y Paredes para afrontar una agenda que incluye la definición de la Tabla Anual, la Copa Argentina y la final de la Copa Sudamericana.

Una noticia inesperada que le permite a Arruabarrena trabajar con tranquilidad y mantener prácticamente completo el plantel en el momento más importante del año.