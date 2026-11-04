El video de Tomás Aranda en la última práctica que ilusiona a todos los hinchas de Boca.

Cuándo ya llegamos a noviembre, Boca se encuentra compitiendo en todos los frentes e incluso será campeón de la Anual si logra vencer a Defensa y Justicia este sábado en la Bombonera. Y para ese partido que ya tiene un condimento especial, Rodolfo Arruabarrena podría sumar un regreso muy esperado por los hinchas: el de Tomás Aranda , quien se recuperó en tiempo récord de una fractura de peroné.

En ese sentido, el pibe surgido de las inferiores del Xeneize apareció en estas horas en un video de la cuenta oficial del club que ilusiona a todos los hinchas. Y es que en el contenido publicado en las redes sociales se lo ve a la joyita de Boca Predio entrenando a la par de sus compañeros, con movimientos ágiles y ese clásico toque que muestra toda su calidad, intacta. Incluso, se lo ve suelto y participativo.

Es, en definitiva, una secuencia que, aunque corta, permite ver cómo está el pibe. Y la realidad es que si sigue así y logra completar la semana de entrenamientos con normalidad, tendrá muchas chances de meterse entre los citados para el choque contra Defensa y Justicia.

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En primera instancia, la idea era que el 10 de Boca le apuntara a la semi contra Banfield del 14 de noviembre y también a la final de la Sudamericana del 21 ante Atlético Mineiro. Pero tan bien se lo vio en estas horas y en estas prácticas que el Vasco ya lo piensa para que esté en el banco de suplentes contra Defensa.

La recuperación en tiempo récord de Tomás Aranda

Fue a finales de agosto cuando se dio a conocer la mala noticia de la grave lesión de Tomás Aranda. En una práctica, el volante ofensivo sufrió la fractura del peroné luego de que el botín se le quedara trabado en el césped. La baja llegó en un momento donde el calendario de Boca no aflojaba ni un poco. En ese momento, se pronosticó su vuelta para inicios del 2027, pero el pibe tuvo una evolución sorprendente, la fractura se solidificó más rápido de lo esperado y por eso también pudo volver a entrenarse a la par antes de lo previsto.

El último encuentro que disputó fue el 23 de agosto contra Racing en el Cilindro de Avellaneda, en lo que fue un empate 1-1. A partir de ahí, Tomy tuvo que empezar con su recuperación y se perdió varios partidos importantes. Entre ellos los enfrentamientos contra Vélez y la Academia en Copa Argentina, los clásicos ante San Lorenzo e Independiente, los cuartos y semifinales de Copa Sudamericana, y el superclásico del pasado domingo.

Sin embargo, el pibe ya le apunta a lo que puede ocurrir en estos días, que son claves para que Boca pueda ganar la mayor cantidad de títulos posibles. Entre esas disputas está el partido con Defensa y Justicia, las semifinales de Copa Argentina ante Banfield, los playoffs del Clausura y obviamente, la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro. Y para eso, el Vasco tendrá a un refuerzo que sin dudas potenciará al equipo y sus chances de campeonar.