Rafa Nadal, nuevo dirigente del Real Madrid: el rol que ocupará en la Junta Directiva

El laureado extenista español tendrá un rol importante en el club madrileño. El comunicado que lo confirmó y el agradecimiento en redes.

Sorpresivamente, el Real Madrid anunció en sus redes sociales una incorporación estelar a su Junta Directiva. "La Junta Directiva del Real Madrid C. F., reunida hoy miércoles 4 de noviembre, ha acordado someter a la Asamblea General de Socios Compromisarios la ratificación del nombramiento de Rafael Nadal Parera, socio número 67.778 de nuestro club, como nuevo miembro de la Junta Directiva", escribió el glorioso club español en un comunicado oficial.

En el mismo escrito publicado, el club hizo referencias positivas al histórico tenista español: "Rafael Nadal, socio de honor del Real Madrid, es una de las más grandes leyendas de la historia del deporte y uno de los deportistas españoles más admirados y reconocidos en todo el mundo", dijo y agregó: "Para el Real Madrid y para todo el madridismo constituye un enorme orgullo que una figura de su dimensión deportiva y humana, un referente del deporte español y mundial, pase a formar parte de nuestra Junta Directiva y contribuya, desde esta responsabilidad, al presente y al futuro de nuestro club".

Lo cierto es que en el comunicado, la casablanca no afirmó cuál será su rol preciso pero si que será uno más dentro de la Junta Directiva, la misma que "goza de las más amplias facultades para el gobierno, administración y representación de la Entidad, sin más límites que aquellas cuestiones que especialmente estén reservadas en los Estatutos Sociales o por disposición legal, a la Asamblea General, pudiendo al efecto realizar y suscribir cualesquiera actos y contratos", según reza la web oficial.

Es por eso que Rafa será un integrante más de la mesa de debate donde se toman decisiones que contribuyan con la institución de la capital madrileña.

El agradecimiento de Rafa Nadal en sus redes sociales

Quiero agradecer al presidente Florentino Pérez y a la Junta que me hayan propuesto formar parte de la Junta Directiva del @realmadrid.



He aceptado esta propuesta con mucha ilusión, ganas de aprender y aportar todo lo que pueda.



https://t.co/HgLCmWjOPq pic.twitter.com/cFBQnUVW6j — Rafa Nadal (@RafaelNadal) November 4, 2026

"Quiero agradecer al presidente Florentino Pérez y a la Junta que me hayan propuesto formar parte de la Junta Directiva del Real Madrid. He aceptado esta propuesta con mucha ilusión, ganas de aprender y aportar todo lo que pueda", escribió el tenista en sus redes sociales.

Antes de defender a la Argentina en Japón, tres tenistas de la Selección juegan en Neuquén

Neuquén será una de las últimas estaciones antes de un desafío internacional importante para el tenis argentino femenino. Tres integrantes de la Selección Argentina que disputará la Billie Jean King Cup ante Japón jugarán desde este martes en el W15 Neuquén II, el torneo profesional que se desarrolla en las canchas de la Asociación Española, con organización de la Federación Neuquina de Tenis y aval de la Asociación Argentina de Tenis.

Justina González Daniele, Luciana Moyano y Sol Larraya Guidi integran la convocatoria del equipo nacional que viajará a Tokio para buscar el ascenso al Grupo Mundial I. Las tres forman parte del cuadro principal del certamen neuquino, que corresponde al ITF World Tennis Tour, entrega 15.000 dólares en premios y tendrá su final de singles el domingo 8 de noviembre, desde las 11.

La presencia de las seleccionadas le suma un atractivo especial a una competencia que también cuenta con representantes de Chile, Paraguay, Ecuador, Colombia, Brasil, Gran Bretaña y Rusia. En total, el cuadro principal reúne a 32 jugadoras en singles y 16 parejas en dobles.

González Daniele y Moyano, entre las favoritas

Con ranking 421 de la WTA, Justina González Daniele es la segunda preclasificada del torneo. La argentina atraviesa un 2026 importante en su carrera: consiguió su primer título profesional en el W35 de Boca Ratón y también alcanzó la final del W15 de Luque.

En su debut en Neuquén enfrentará a la paraguaya Ana Julieta López Ocampos, quien ingresó al cuadro principal desde la clasificación. González Daniele buscará aprovechar la competencia para llegar con ritmo al compromiso internacional.

Otra de las protagonistas será Luciana Moyano, quinta preclasificada y número 548 del ranking. La cordobesa cuenta con dos títulos de singles y 14 de dobles en el circuito profesional, además de haber obtenido la medalla de plata en dobles mixto en los Juegos Suramericanos 2026.

Moyano también tendrá participación en dobles. Junto a la ecuatoriana Camila Romero encabeza la lista de preclasificadas y buscará sumar partidos antes de viajar a Japón. En singles, debutará ante Isabel Arabarco, quien recibió una invitación especial para disputar el torneo.

Larraya Guidi, la más joven del equipo

La tercera convocada es Sol Larraya Guidi, de apenas 18 años y ubicada en el puesto 1209 del ranking profesional. La juvenil representa una de las apuestas del equipo argentino y llega con antecedentes destacados en el circuito de menores.

En los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 consiguió dos medallas de oro, en singles y dobles, y anteriormente alcanzó el puesto 11 del ranking junior mundial.

En Neuquén también jugará dobles. Su compañera será Sofía Meabe y la dupla partirá como tercera preclasificada.

El desafío de Tokio

La Billie Jean King Cup tendrá a Argentina frente a Japón el viernes 21 y sábado 22 de noviembre, en el Ariake Colosseum de Tokio, sobre superficie dura y con capacidad para 10.000 espectadores.

El equipo será capitaneado por Paola Suárez, con Mariano Hood como vicecapitán. La serie se disputará al mejor de cinco puntos, con cuatro partidos de singles y uno de dobles, y definirá el ascenso al Grupo Mundial I.

Argentina llegó a esta instancia después de ganar la Zona Américas I en Ibagué, Colombia, donde superó a Colombia, México y Brasil. Será un equipo renovado, ya que todas las convocadas debutarán en la competencia.

Antes de ese desafío, González Daniele, Moyano y Larraya Guidi tendrán una oportunidad de competir en Neuquén, sumar partidos y buscar buenas sensaciones en un torneo que, por la presencia de las seleccionadas y el nivel internacional del cuadro, tendrá un atractivo especial para el público local.