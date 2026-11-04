River pidió que Nicolás Ramírez no lo dirija más y su presidente cargó contra la AFA

Stéfano Di Carlo salió al cruce en medio de las críticas tras perder su tercer Superclásico al hilo.

El presidente de River, Stéfano Di Carlo , rompió el silencio después de la derrota ante Boca en el Superclásico y dejó fuertes declaraciones sobre el arbitraje, la conducción de la AFA y el presente deportivo del Millonario. En una entrevista con el programa F12 de ESPN, el dirigente cuestionó con dureza a Nicolás Ramírez , confirmó que el club pidió formalmente que no vuelva a dirigirlo y también hizo una autocrítica sobre el funcionamiento del equipo.

“Fue un arbitraje desastroso, más allá de nuestros errores. Una mirada muy negativa de Ramírez, además de ser un muy mal árbitro, fue decididamente a complicar el partido. Nada que no sepamos” , expresó Di Carlo, tres días después del triunfo de Boca por 1-0 en la Bombonera.

El titular de River confirmó que la institución presentó una nota ante la AFA para solicitar que el árbitro no vuelva a ser designado en sus encuentros. “Hemos pedido que Ramírez no nos dirija más. Lo pedimos concretamente por nota en el día de ayer” , explicó.

Di Carlo sostuvo que el reclamo no responde solamente a lo sucedido en el último Superclásico y habló de una acumulación de situaciones que, según su mirada, perjudican al club. “Cuando de once fechas hubo problemas en cinco, hay que mirarlo. Cuando en casi todas las canchas se cuestiona a la dirigencia de la AFA, es un problema sistémico”, afirmó.

"PEDIMOS FORMALMENTE QUE RAMÍREZ NO NOS DIRIJA MÁS" Stéfano Di Carlo, presidente de River, tras las polémicas del Superclásico. Mirá #ESPNF12 por ESPN en el Plan Premium de @disneyplusla https://t.co/RJZYjCTE8K — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) November 4, 2026

Un mensaje directo contra la conducción de la AFA

El presidente millonario también apuntó contra el funcionamiento del arbitraje argentino y dejó una de las frases más fuertes de la entrevista al referirse a las intervenciones del VAR y a las decisiones que se toman desde fuera de la cancha.

“Cuando los errores son siempre para el mismo lado dejan de ser errores”, sostuvo. Luego fue más allá y cuestionó la posibilidad de que exista una influencia externa sobre los árbitros: “Hay un señor con un celular jugando a hacer justicia. Dios quiera que encuentren un límite”.

El dirigente aseguró que River no es el único club que manifiesta disconformidad, aunque consideró que muchos dirigentes prefieren no expresarse públicamente por temor a posibles represalias. “Uno conversa con muchos presidentes de los clubes, están en desacuerdo y nadie lo dice”, señaló.

De todos modos, aclaró que la intención de River es mantener abierta la posibilidad de diálogo con las autoridades. “La predisposición de River al diálogo va a estar siempre. Lo que buscamos es normalidad. Más que charla son hechos lo que necesita el fútbol”, manifestó.

El duro comunicado de la Liga contra River.

Un intento de autocrítica que termina en excusa

Más allá de sus cuestionamientos al arbitraje, Di Carlo también reconoció las falencias futbolísticas del equipo en la derrota ante Boca. El presidente no buscó justificar el resultado únicamente en las decisiones de Ramírez y admitió que el rendimiento estuvo lejos de lo esperado.

“En lo futbolístico, River tiene errores propios. Fue un partido más o menos gris. River no pateó al arco, es inapelable, no nos representa”, reconoció.

Incluso consideró que Boca había merecido quedarse con el triunfo por las situaciones generadas, aunque volvió a mencionar el impacto que las decisiones arbitrales pueden tener en el aspecto emocional de los jugadores. “Hay un factor que incide en la cabeza de los jugadores, cómo te desmoraliza en la injusticia o la manipulación”, explicó.

El dirigente también hizo un balance del proceso deportivo y reconoció que los resultados no acompañaron. “Hay que ser absolutamente crítico de un presente que es malo. Por un lado te arrastra lo anterior, pero hay una reversión. Hay que bancarse el proceso. Lo veo muy negativo este año a nivel resultados”, admitió.

"RIVER NO PATEÓ AL ARCO" Di Carlo y el análisis del juego del equipo de Ponzio en la Bombonera vs Boca. Mirá #ESPNF12 por ESPN en el Plan Premium de @disneyplusla https://t.co/FZfjhI8toF — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) November 4, 2026

Ponzio seguirá hasta fin de año y después habrá una evaluación

Di Carlo también explicó las decisiones que tomó la dirigencia durante su primer año de gestión. Recordó la continuidad de Marcelo Gallardo, la posterior llegada de Eduardo Coudet y la determinación de que Leonardo Ponzio se haga cargo del equipo hasta el cierre de la temporada.

“Esto es una transición que durará hasta el final de la temporada. Esto es hasta fin de año y fue hablado de manera transparente con Leo desde el día uno”, contó sobre el actual entrenador.

Además, aclaró que el futuro de Ponzio se definirá cuando termine el campeonato: “A fin de año se evalúa y se decide; esa fue la conversación con Leo”.

El presidente también defendió la inversión realizada en el último mercado de pases, que rondó los 70 millones de dólares, y explicó que el objetivo fue fortalecer la estructura del plantel para los próximos años. “Este equipo completo tiene dos meses, setenta días completos”, argumentó.

Así, en una entrevista que dejó fuertes definiciones, Di Carlo combinó reclamos contra el arbitraje y la AFA con una admisión sobre el momento de River. El presidente pidió cambios en el fútbol argentino, pero también reconoció que el equipo debe mejorar y que los resultados de su primer año al frente del club estuvieron por debajo de las expectativas.