Por qué Colapinto podría recuperar los puntos del GP de México: el mecanismo que le da esperanza a Alpine

La escudería francesa podría avanzar para que el piloto argentino pueda conseguir los puntos que perdió en México. Cuál es la posibilidad.

A Franco Colapinto se le derrumbó lo hecho en el Gran Premio de México por una penalización por infringir la regla de bandera amarilla. Finalizada la prueba en la que habría terminado séptimo por una penalización de Óscar Piastri (McLaren), fue sancionado con 10 segundos y terminó perdiendo los puntos que parecía tener.

Sin embargo, a tres días de haber sido notificado con esta decisión de la FIA, Alpine tiene la esperanza de poder tener nuevamente esos puntos que perdió Franco. Existe un mecanismo en la regulación del campeonato que le permite tener una última esperanza a la escudería.

Se trata de un derecho de revisión (Right of Review), un mecanismo que permite solicitar una revisión a los comisarios para examinar la decisión. Para poder ponerlo en vigencia, deberá aportar un elemento nuevo, de importancia que se haya conocido cuando se resolvió el caso con la investigación original.

Cuando se tomó la decisión en México, se analizaron: datos de posicionamiento, telemetría, comunicaciones por radio e imágenes de la cámara a bordo. Para esta nueva oportunidad, deberán presentar elementos nuevos que sean convincentes.

Qué dijo Flavio Briatore sobre la sanción a Colapinto que lo dejó sin puntos en México: la autocrítica de Franco

"Estoy contento con el rendimiento y el ritmo que mostramos en la carrera en comparación con la clasificación, pero estoy menos contento con el resultado final", dijo Briatore. A su vez, recordó la sanción recibida: “Después de las penalizaciones aplicadas tras la carrera, nos vamos de la Ciudad de México sin ningún punto, lo cual es una lástima después de haber tenido a ambos autos terminando en la zona de puntos”.

“Franco hizo una carrera muy buena y consistente, algo que necesitaba después de una racha de mala suerte. Pierre (Gasly) también manejó bien y tuvo algunos problemas de potencia en la largada, por lo que hizo un buen trabajo para recuperarse. Por lo tanto, es frustrante no llevarse nada de esta carrera”, contó.

Colapinto y una fuerte autocrítica sobre los sucedido

“Es un final muy amargo después de lo que había sido una linda sensación de volver a los puntos tras una racha de carreras en las que no pude terminar. Le pido disculpas a todos en el equipo por lo que pasó bajo la bandera amarilla. Si bien es difícil de entender del todo, es mi error arriba del auto”, dijo tras el GP..

A su vez, agregó: “Siento que, en general, fue una carrera muy bien ejecutada por parte del equipo en circunstancias difíciles, pero lamentablemente, debido a una infracción con bandera amarilla, nos aplicaron una penalización de tiempo y perdimos los puntos que merecíamos sumar”.

“Hubo múltiples relanzamientos y autos de seguridad, pero creo que como equipo lo manejamos bien y tomamos las decisiones correctas. Eso me hace sentir orgulloso, ya que el equipo hizo un gran esfuerzo estas últimas carreras para revertir parte de nuestra mala racha reciente, así que estoy contento con nuestro rendimiento de hoy, incluso si perdimos nuestra recompensa”, cerró.

Cómo está el Campeonato Mundial de Destructores de la Fórmula 1: los millones que gastaron Colapinto y Gasly

El campeonato de constructores de la Fórmula 1 ya está definido: Kimi Antonelli, el joven piloto de la escudería Mercedes, se alzó con el título mundial durante el Gran Premio de México, carrera en la que logró meterse en el último escalón del podio que lideró el neerlandés Max Verstappen. De esta manera, el calendario 2026 ya empieza a definirse también en el campeonato de constructores.

En medio de estas dos tablas oficiales de la máxima categoría del automovilismo internacional, hay un campeonato informal que también hace ruido y compromete a algunos pilotos. Se trata de Campeonato Mundial de Destructores de la Fórmula 1, el mismo que se encarga de hacer un análisis sobre el gasto que hacen las escuderías por los choques o daños de sus pilotos.

Cómo está el Campeonato Mundial de Destructores de la F1

Oliver Bearman está puntero, liderando de forma solitaria el ranking con un gasto de $2.243.000 de dólares, el podio que es seguido por Pierre Gasly ($2.041.000), por lo que Alpine se agarra la cabeza. En el cierre de estos tres primeros lugares aparece Charles Leclerc, de la escudería Ferrari, muy cerca del compañero que tiene Colapinto en la categoría con una suma gastada de $2.038.000.

Colapinto está alejado de ese podio. Sin embargo, ocupa el décimo lugar de la tabla de posiciones con una cifra total de $1.122.000 de dólares. Esta cifra, sumado a lo que gastó Pierre en su choque por distintos daños, hace que Alpine haya gastado hasta el momento un total $3.163.000 de la moneda estadounidense.

El actual campeón Antonelli está por encima del argentino con una suma gastada de $1.382.000. Sin embargo, el italiano tiene el trofeo más preciado que es el campeonato mundial.

EL RANKING DEL CAMPEONATO MUNDIAL DE DESTRUCTORES DE LA F1

• 1. Ollie Bearman: $2,243,000

• 2. Pierre Gasly: $2,041,000

• 3. Charles Leclerc: $2,038,000

• 4. Alex Albon: $1,956,000

• 5. Isack Hadjar: $1,631,000

• 6. Oscar Piastri: $1,426,000

• 7. Max Verstappen: $1,409,000

• 8. Kimi Antonelli: $1,382,000

• 9. Sergio Pérez: $1,310,000

• 10. Franco Colapinto: $1,122,000

• 11. George Russell: $1,025,000

• 12. Arvid Lindblad: $966,000

• 13. Carlos Sainz: $910,000

• 14. Fernando Alonso: $835,000

• 15. Lewis Hamilton: $626,000

• 16. Esteban Ocon: $620,000

• 17. Lance Stroll: $600,000

• 18. Gabriel Bortoleto: $575,000

• 19. Liam Lawson: $475,000

• 20. Valtteri Bottas: $425,000

• 21. Lando Norris: $396,000

• 22. Hulkenberg: $300,000

• 23. Yuki Tsunoda: $60,000

• 24. Ryo Hirakawa: $0

Los horarios para el GP de Brasil (viernes 6 al domingo 8)

Viernes 6 de noviembre

Prácticas Libres 1: 12.30 a 13.30

Prácticas Libres 2: 16.00 a 17.00

Sábado 7 de noviembre

Prácticas Libres 3: 11.30 a 12.30

Clasificación: 15.00 a 16.00

Domingo 8 de noviembre